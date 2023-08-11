2. Torba Yasa detayları netleşiyor! Meclis açıldığı anda müjdeler sıralanacak! EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrasına emeklilik, Taşerona kadro....

Asgari ücretin belirlenmesi için yapılan ara zam toplantılarıyla başlayan süreç, emekliler ve memurlar için çıkarılan zam yasasıyla devam etti. Şimdi ise gündem, yeni emeklilik reformlarına odaklanmış durumda. Gelecekteki emeklilik sistemi için yapılacak çalışmalar yakından takip ediliyor. Torba yasada ele alınacak konular için ise detaylar netleşmeye başladı. Meclis 1 Ekim tarihinde açılacak. Ekonomi konularının liste başı olması bekleniyor. Peki, EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrasına emeklilik ve taşerona kadro son durum ne?