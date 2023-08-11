2. Torba Yasa detayları netleşiyor! Meclis açıldığı anda müjdeler sıralanacak! EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrasına emeklilik, Taşerona kadro....
Asgari ücretin belirlenmesi için yapılan ara zam toplantılarıyla başlayan süreç, emekliler ve memurlar için çıkarılan zam yasasıyla devam etti. Şimdi ise gündem, yeni emeklilik reformlarına odaklanmış durumda. Gelecekteki emeklilik sistemi için yapılacak çalışmalar yakından takip ediliyor. Torba yasada ele alınacak konular için ise detaylar netleşmeye başladı. Meclis 1 Ekim tarihinde açılacak. Ekonomi konularının liste başı olması bekleniyor. Peki, EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrasına emeklilik ve taşerona kadro son durum ne?
Giriş Tarihi: 11.08.2023
11:26 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023
11:26
2. Torba Yasa detayları netleşiyor. Meclis açıldığı anda müjdeler sıralanacak. EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrasına emeklilik ve taşerona kadro son durum ne? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte, emeklilik sistemi için iki önemli reform gündeme gelecek. Torba yasa kapsamında, prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili yenilikler hayata geçecek. Bu değişiklikler, emeklilik sisteminde önemli bir adım olarak öne çıkıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlarca çalışanın alacağı asgari ücrete yapılacak ara zam toplantılarıyla başlayan maraton emekliler ve memur için çıkartılan zam yasası ile devam etti. Şimdi sıra yeni emeklilik için yapılacak reform çalışmalarına geldi.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI AĞUSTOS AYINDA
Ağustos ayı ile birlikte de milyonlarca kamu çalışanının 2024 ve 2025 yılları için sosyal ve mali haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri başlamış olacak.
EMEKLİLİK SİSTEMİ 2. TORBA YASADA OLACAK
Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonrası Meclis'in açılmasıyla birlikte 2. önemli torba yasa gündeme gelecek. 1. torba yasa ile emekli ve memur maaşları düzenlemesi yapıldı. 2. torba yasanın içinde Aile ve Gençlik Bankasının kurulması ve emeklilik için iki büyük reformun olması bekleniyor.
Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak.