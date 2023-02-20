20 Şubat 2023, Pazartesi
SGK 112 günü için ödeme aktif etti! T.C Kimlik kartınızı hemen kontrol edin! 37.000 TL toplu ödeme hesaba geçiyor!
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan destek ödemeleri binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Doğum yapan annelere 37 bin TL toplu ödeme yapılıyor. Devlet, çalışan annelere 112 günlük süreyi baz alarak doğun izni parası yatırıyor. Yeni ödeme tutarları ise 2023 asgari ücret zammıyla birlikte artış gösterdi. Peki, doğum izni parası nasıl alınır, şartları neler? İşte, ödemeler hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.02.2023 11:09
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