SGK 112 günü için ödeme aktif etti! T.C Kimlik kartınızı hemen kontrol edin! 37.000 TL toplu ödeme hesaba geçiyor!

SGK doğum yapan annelere doğum öncesi ve sonrası önemli destekler sağlıyor. Ancak ödeme için bazı şartlar aranıyor.Kadın çalışanlar sigortanın devamı durumunda ödemeden faydalanabiliyor.Doğum izin parası ismiyle verilen bu destek ödemesi için son 1 yıllık sigorta incelendiğinde 90 gün prim olması gerekiyor.