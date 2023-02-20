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SGK 112 günü için ödeme aktif etti! T.C Kimlik kartınızı hemen kontrol edin! 37.000 TL toplu ödeme hesaba geçiyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan destek ödemeleri binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Doğum yapan annelere 37 bin TL toplu ödeme yapılıyor. Devlet, çalışan annelere 112 günlük süreyi baz alarak doğun izni parası yatırıyor. Yeni ödeme tutarları ise 2023 asgari ücret zammıyla birlikte artış gösterdi. Peki, doğum izni parası nasıl alınır, şartları neler? İşte, ödemeler hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.02.2023 11:09
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SGK 112 günü için ödeme aktif etti! T.C Kimlik kartınızı hemen kontrol edin! 37.000 TL toplu ödeme hesaba geçiyor!

SGK, doğum yapan çalışan annelere toplu para ödemesi yapıyor.Devlet tarafından verilen destekler annelere rahat bir nefes aldırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çalışan annelere ödenen doğum izni yardımı 1 Ocak 2023 tarihinde asgari ücrete gelen zammın ardından artış gösterdi. İşte, 'doğum izni parası' olarak adlandırılan destek hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK 112 günü için ödeme aktif etti! T.C Kimlik kartınızı hemen kontrol edin! 37.000 TL toplu ödeme hesaba geçiyor!

SGK doğum yapan annelere doğum öncesi ve sonrası önemli destekler sağlıyor. Ancak ödeme için bazı şartlar aranıyor.Kadın çalışanlar sigortanın devamı durumunda ödemeden faydalanabiliyor.Doğum izin parası ismiyle verilen bu destek ödemesi için son 1 yıllık sigorta incelendiğinde 90 gün prim olması gerekiyor.

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SGK 112 günü için ödeme aktif etti! T.C Kimlik kartınızı hemen kontrol edin! 37.000 TL toplu ödeme hesaba geçiyor!

1 Ocak 2023 tarihi itibariyle doğum izin parasında da değişim yaşandı.Asgari ücret zammı sonrası en düşük doğum izni parası da hesaplandı.

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SGK 112 günü için ödeme aktif etti! T.C Kimlik kartınızı hemen kontrol edin! 37.000 TL toplu ödeme hesaba geçiyor!

DOĞUM İZNİ PARASI HESAPLAMA

2023 yılında uygulanacak asgari ücret 8.506 TL oldu. Brüt ücret ise 10.008 TL.

Brüt ücret 12 aylık sigortayla hesaplandığında 120.096 TL yapıyor.

Aylık brüt ücret: 10 bin 8 TL.

Günlük brüt ücret: 10 bin 8 TL/ 30 = 333,60 TL.

16 Haftalık (112 gün) rapor parası: 333,60X 112= 37.363,2 TL.

Anneye ödenecek miktar: 37.363,2 X 2/ 3= 24.57 TL.

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SGK 112 günü için ödeme aktif etti! T.C Kimlik kartınızı hemen kontrol edin! 37.000 TL toplu ödeme hesaba geçiyor!

Bu para izne çıkan kadının kendi adına açılan hesaba yatırılıyor. Belirlenen ücret doğum izni bittikten sonra alınabiliyor.