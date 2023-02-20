20 Şubat 2023, Pazartesi
EYT başvuru takvimi netleşti! Meclis'e geliyor, 8 Eylül 1999 öncesine yol açıldı! Brüt 6 bin 471 TL ödenecek! Borçlanma, ihya, staj ve maaş...
EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ve borçlanma yoluyla başlangıcını bu tarihe çekenlere emeklilik yolu açacak düzenlemenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurul'una sunulması bekleniyor. EYT düzenlemesinin Meclis aşamasında değişiklik olup olmayacağı ve ilk emekli maaşının ne zaman bağlabacağı merak ediliyor. Bu süreçte borçlanma ve ihya yapacaklar için detaylar belirlendi. İşte, EYT düzenlemesi için son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 20.02.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 12:58
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