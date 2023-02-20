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Haberler Galeri EYT başvuru takvimi netleşti! Meclis'e geliyor, 8 Eylül 1999 öncesine yol açıldı! Brüt 6 bin 471 TL ödenecek! Borçlanma, ihya, staj ve maaş...

EYT başvuru takvimi netleşti! Meclis'e geliyor, 8 Eylül 1999 öncesine yol açıldı! Brüt 6 bin 471 TL ödenecek! Borçlanma, ihya, staj ve maaş...

EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ve borçlanma yoluyla başlangıcını bu tarihe çekenlere emeklilik yolu açacak düzenlemenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurul'una sunulması bekleniyor. EYT düzenlemesinin Meclis aşamasında değişiklik olup olmayacağı ve ilk emekli maaşının ne zaman bağlabacağı merak ediliyor. Bu süreçte borçlanma ve ihya yapacaklar için detaylar belirlendi. İşte, EYT düzenlemesi için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 12:58
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EYT başvuru takvimi netleşti! Meclis’e geliyor, 8 Eylül 1999 öncesine yol açıldı! Brüt 6 bin 471 TL ödenecek! Borçlanma, ihya, staj ve maaş...

EYT düzenlemesi için Meclis Genel Kurul'undan gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde hissedilen depre felaketi sonrasında TBMM görüşmelerine ara verildi. Hal böyle olunca EYT düzenlemesinin onaylanacağı tarih merak ediliyordu. Borçlanma ve ihya başvurusu yapanların da dikkat etmesi gereken noktalar bulunuyor. İşte, emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT başvuru takvimi netleşti! Meclis’e geliyor, 8 Eylül 1999 öncesine yol açıldı! Brüt 6 bin 471 TL ödenecek! Borçlanma, ihya, staj ve maaş...

EYT'LİLERE İLK MAAŞ NE ZAMAN?

YASADA DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

BORÇLANMA VE İHYA BAŞVURUSU YAPANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

EN ÇOK MERAK EDİLEN 10 SORUNUN YANITI

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenlere emeklilik yolunu açan düzenlemenin haftaya Meclis'e gelmesi bekleniyor. Hem düzenlemenin içeriğinde Meclis aşamasında bir değişiklik olup olmayacağı hem de ilk maaşların ne zaman bağlanacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Borçlanma ve ihya başvurusu yapanların da dikkat etmesi gereken noktalar bulunuyor. İşte en çok merak edilen soruların yanıtları…

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EYT başvuru takvimi netleşti! Meclis’e geliyor, 8 Eylül 1999 öncesine yol açıldı! Brüt 6 bin 471 TL ödenecek! Borçlanma, ihya, staj ve maaş...

Deprem felaketinden sonra kapanan TBMM önümüzdeki hafta tekrar çalışmalarına başlayacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır" açıklaması yaptı.

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EYT başvuru takvimi netleşti! Meclis’e geliyor, 8 Eylül 1999 öncesine yol açıldı! Brüt 6 bin 471 TL ödenecek! Borçlanma, ihya, staj ve maaş...

Meclis'in yeniden açılmasıyla ilk gündem maddelerinden biri EYT düzenlemesi olacak. EYT düzenlemesi TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek.

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EYT başvuru takvimi netleşti! Meclis’e geliyor, 8 Eylül 1999 öncesine yol açıldı! Brüt 6 bin 471 TL ödenecek! Borçlanma, ihya, staj ve maaş...

Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa 28 Şubat günü Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Düzenleme Meclis sürecinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.