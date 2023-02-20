Hasarlı konutlarla ilgili önemli detay! Tamamlayıcı sigortası olan tüm zararı tazmin edebilir

POLİÇEDEKİ ÜST LİMİT DEĞİŞİYOR MU?

Teminat tutarının hesaplanmasına esas metrekare bedeli ise her yıl güncelleniyor. 25 Kasım 2022'den sonra betonarme bir konut için metrekare bedeli 3.016 TL oldu. Bir de teminat tutarında üst limit var. 25 Kasım 2022 tarihinden sonraki poliçeler için teminat üst limiti 640 bin TL olarak uygulanıyor.