Hasarlı konutlarla ilgili önemli detay! Tamamlayıcı sigortası olan tüm zararı tazmin edebilir
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'yi sarsan büyük depremin ardından yapı stokunun bilançosu da ortaya çıktı. Deprem bölgesinde konutu hasar görenler DASK'tan bir bölümünü tahsil edebiliyor. Eğer özel şirketlere konut sigortası yaptırmışlarsa kalan zararı da oradan tazmin edebiliyorlar.
Giriş Tarihi: 20.02.2023
09:55 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
09:56
Türkiye'yi sarsan büyük depremin ardından yapı stokunun bilançosu da ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 105 bin 794 binada yer alan 384 bin 545 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Depremlerin vurduğu 10 ilde toplam 2 milyon 175 bin konut bulunuyor. Bu konutlardan yüzde 51.5'inde zorunlu deprem sigortası yok. Deprem bölgesinde konutu hasar görenler DASK'tan bir bölümünü tahsil edebiliyor. Eğer özel şirketlere konut sigortası yaptırmışlarsa kalan zararı da oradan tazmin edebiliyorlar.
Bölgede hem otomobiller için hem de konutlar için yapılan özel sigorta miktarı da yüzde 10'u geçmiyor. Sigorta sektörünün DASK'ın üstleneceği hasar tazminatı haricinde tahmini 40-50 milyar lira aralığında bir ödeme ile karşılaşması bekleniyor. Peki depremden hasar gören konutlarda süreç nasıl işleyecek?
ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA TAZMİNAT TUTARI NEDİR? Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör'ün haberine göre Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) zorunlu deprem sigortasında sigorta bedeli hesaplanırken meskenin metrekaresi için bir bedel belirleniyor. Burada binanın arsa değeri dikkate alınmıyor. Teminat tutarı binanın yeniden inşa bedeli üzerinden hesaplanıyor. Konut tamamen yıkılırsa poliçede yazan tazminat tutarının tamamı ödeniyor. DASK'ın depremde hasar gören konutlar için ödeyeceği en yüksek tazminat tutarı 640 bin lira.
POLİÇEDEKİ ÜST LİMİT DEĞİŞİYOR MU? Teminat tutarının hesaplanmasına esas metrekare bedeli ise her yıl güncelleniyor. 25 Kasım 2022'den sonra betonarme bir konut için metrekare bedeli 3.016 TL oldu. Bir de teminat tutarında üst limit var. 25 Kasım 2022 tarihinden sonraki poliçeler için teminat üst limiti 640 bin TL olarak uygulanıyor.