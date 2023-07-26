Ok yaydan çıkacak altını olanlar beklesin! 24 saat içerisinde altın fiyatları değişecek! Uzmanları duyanlar kuyumculara akın etti!
ABD Merkez Bankası'nın politika faizi kararı, altın ve dolar piyasalarında büyük bir etkiye neden oluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarında yeni tahminini açıkladı. Güvenli liman rekor üstüne rekor kıracak. Ok yaydan çıkacak altını olanlar beklesin. Uzmanları duyanlar kuyumculara akın etti! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.07.2023
16:39 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
16:41
Güvenli liman olarak görülen altın hem yatırımcının hem de vatandaşın sıklıkla tercih ettiği yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Kuyumculardan gelen gram altın yorumları, yatırımcıları umutlandırıyor. 2024'e kadar yeni rekorlar kırması beklenen altın fiyatlarında kritik 24 saat başladı. İşte anlık, canlı altın fiyatları takibi... GALERİ DEVAM EDİYOR
Ekonomistlerin çoğu bunun son faiz artırımı olacağını öngördü. Son FOMC toplantısında Fed yetkililerinin faiz için öngördükleri yüzde 5,50-5,75 tepe noktasına ulaşılacağını 106 ekonomistten sadece 19'u tahmin etti. Fed'in 2024 Mart ayına kadar en az 1 faiz indirimi yapacağını öngörenlerin oranı ise yüzde 78'den yüzde 55'e geriledi.
Ağustos ayında toplantısı bulunmayan Fed'in sonraki toplantısı ise 20 Eylül'de sonuçlanacak.
Fed faiz kararı öncesi piyasalar da gergin bekleyişini sürdürdü. Oldukça sakin bir seyir izleyen dolar/TL kuru dün de günü anlamlı bir değişim göstermeden 27 seviyesinin altında noktaladı. Bugün ise 26,95 seviyesinden değerleniyor. Aynı dakikalarda euro/TL kuru da 29,77 seviyelerinde bulunuyor. Ons altın fiyatı ise hafta başında 1952 dolara kadar geri çekilmişti. Bu akşam açıklanacak Fed faiz kararı sarı metal açısından oldukça önemli olurken, fiyatlama şu sıralar 1963 dolar seviyesinden gerçekleşiyor. Yurt içinde gram altın fiyatı ise 1700 TL sınırında tutunmaya devam ediyor. Çeyrek altın 2.858 TL, Cumhuriyet altını 11.571 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1.657 TL'den alıcıya sunuluyor.
GRAM ALTIN ADIM ADIM YÜKSELİYOR!
Kuyumculardan gelen gram altın yorumları, yatırımcıları umutlandırıyor. Kapalıçarşı esnafları, gram altının fiyatlarının yükseleceğini müşterilere bildirerek onların kısa sürede kar elde etmelerini sağladıklarını belirtiyor. Esnaflar, kazançların burada bitmeyeceğini ve gram altının bundan sonra artarak yükseleceğini vurguluyor. Gram altın yatırımcılarını büyük sürprizlerin beklediğini ifade ediyor.
Kuyumcu esnafları ise ise gram altın fiyatlarını yorumlarken, iki önemli veriye dikkat çekiyor. İlk olarak, ons altın tarafından gelecek destekle ilgili beklentisini paylaşıyor. İkinci olarak, dolar kuruyla ilgili kontrollü bir fiyat artışının beklentisini dile getiriyor.