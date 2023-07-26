Ok yaydan çıkacak altını olanlar beklesin! 24 saat içerisinde altın fiyatları değişecek! Uzmanları duyanlar kuyumculara akın etti!

Fed faiz kararı öncesi piyasalar da gergin bekleyişini sürdürdü. Oldukça sakin bir seyir izleyen dolar/TL kuru dün de günü anlamlı bir değişim göstermeden 27 seviyesinin altında noktaladı. Bugün ise 26,95 seviyesinden değerleniyor. Aynı dakikalarda euro/TL kuru da 29,77 seviyelerinde bulunuyor. Ons altın fiyatı ise hafta başında 1952 dolara kadar geri çekilmişti. Bu akşam açıklanacak Fed faiz kararı sarı metal açısından oldukça önemli olurken, fiyatlama şu sıralar 1963 dolar seviyesinden gerçekleşiyor. Yurt içinde gram altın fiyatı ise 1700 TL sınırında tutunmaya devam ediyor. Çeyrek altın 2.858 TL, Cumhuriyet altını 11.571 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1.657 TL'den alıcıya sunuluyor.