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Haberler Galeri Seyyanen zam yasalaştı mı? 4A-4B tahsis numarasına göre memur maaş tarihleri 2023! 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

Seyyanen zam yasalaştı mı? 4A-4B tahsis numarasına göre memur maaş tarihleri 2023! 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

"14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. TÜİK tarafından yayınlanan 6 aylık enflasyon farkı sonrası memur ve emeklilere yapılacak zam oranları da belli oldu. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle birlikte en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira oldu. Peki, 2023 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?, Seyyanen zam ne zamandan itibaren geçerli olacak, memur zammı TBMM'den geçti mi? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 16.07.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 09:06
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Seyyanen zam yasalaştı mı? 4A-4B tahsis numarasına göre memur maaş tarihleri 2023! 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

"14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. SSK ve Bağ-kur emekli sandığı emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zammı da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen kanunla, en düşük memur maaşlı 22 bin TL'ye çıkarılıyor. Peki, Seyyanen zam 14-15 günlük maaş farkına yansıyacak mı? İşte haberin detayları...

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Seyyanen zam yasalaştı mı? 4A-4B tahsis numarasına göre memur maaş tarihleri 2023! 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam müjdesi kesinleşti. Emeklilerin maaşlarına enflasyon ve refah payıyla birlikte 6 aylık yüzde 25 zam yapılacak.

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Seyyanen zam yasalaştı mı? 4A-4B tahsis numarasına göre memur maaş tarihleri 2023! 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

SEYYANEN ZAM MECLİSTEN GEÇTİ Mİ, NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran, memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören, SSK ve Bağ-kur emekli sandığı emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zammı da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen kanunla; Kovid- 19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek. Kiralara uygulanan yüzde 25'lik artış oranının süresi bir yıl uzatıldı.

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Seyyanen zam yasalaştı mı? 4A-4B tahsis numarasına göre memur maaş tarihleri 2023! 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

SEYYANEN ZAM 14-15 GÜNLÜK FARK YATAR MI?

Seyyanen zamla ilgili olarak merak edilen bir diğer konu ise zammın hangi tarihten itibaren geçerli olacağıdır. Memur maaşlarında 14-15 günlük farkın maaşlara yansıtılacağı tahmin ediliyor. Normal şartlarda 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle memur maaş zam farkları hesaplanır. Ancak seyyanen zam konusunda durum biraz değişkenlik gösterebilir. Çünkü, TBMM'ye sunulan yasa tasarısında seyyanen zammın geçerli olacağı tarihin 15 Temmuz 2023 olacağı belirtiliyor.

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Seyyanen zam yasalaştı mı? 4A-4B tahsis numarasına göre memur maaş tarihleri 2023! 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

Bu tarihten itibaren geçerli olursa seyyanen zam farkı da Temmuz ayında yarı oranda maaşlara yansıtılacak. Ancak özel bir düzenleme yapılarak seyyanen zammın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı maddesi eklenirse o zaman memur maaşlarının temmuz ayı kısmında 8 bin liralık seyyanen zammın tamamı yansıtılmış olacak.