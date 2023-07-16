Seyyanen zam yasalaştı mı? 4A-4B tahsis numarasına göre memur maaş tarihleri 2023! 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

"14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. TÜİK tarafından yayınlanan 6 aylık enflasyon farkı sonrası memur ve emeklilere yapılacak zam oranları da belli oldu. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle birlikte en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira oldu. Peki, 2023 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?, Seyyanen zam ne zamandan itibaren geçerli olacak, memur zammı TBMM'den geçti mi? İşte, detaylar...