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Haberler Galeri 10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı açıldı! Sigorta girişi 97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek / Kadın prim gün tablosu…

10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı açıldı! Sigorta girişi 97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek / Kadın prim gün tablosu…

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), erken emeklilik için gereken prim-gün tablosunu belirledi. Bu tablo, erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı düzenlenmiş durumda. Sigorta başlangıç süresi, erkek ve kadınlar için farklılık gösteriyor. Erken emeklilik imkanı, 10 yıllık sigorta girişi olan çalışanlar için bir seçenek olarak gündemde. Bu durum, milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Sigorta başlangıç süresi ise emeklilik hakkını kazanmak için önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. İşte erken emeklilik için aranan şartlar!

Giriş Tarihi: 14.07.2023 16:17
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10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı açıldı! Sigorta girişi 97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek / Kadın prim gün tablosu…

Erken emeklilik için önemli bir kriter olan sigorta başlangıç tarihine odaklanıyor. Bu sistemde, 10 yıllık sigortalılık süresi boyunca düzenli prim ödemesi yapılması gerekiyor. Şartları ve süreyi tamamlayanlar, erken emeklilik hakkını elde ederek maaş almaya başlıyor. Bu düzenleme, önceden belirlenmiş şartları karşılayan bireylerin emeklilik sürecini hızlandırıyor. İşte erken emeklilik için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı açıldı! Sigorta girişi 97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek / Kadın prim gün tablosu…

10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir.

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10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı açıldı! Sigorta girişi 97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek / Kadın prim gün tablosu…

Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.

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10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı açıldı! Sigorta girişi 97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek / Kadın prim gün tablosu…

Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor.

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10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı açıldı! Sigorta girişi 97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek / Kadın prim gün tablosu…

Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.