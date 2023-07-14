10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı açıldı! Sigorta girişi 97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek / Kadın prim gün tablosu…

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), erken emeklilik için gereken prim-gün tablosunu belirledi. Bu tablo, erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı düzenlenmiş durumda. Sigorta başlangıç süresi, erkek ve kadınlar için farklılık gösteriyor. Erken emeklilik imkanı, 10 yıllık sigorta girişi olan çalışanlar için bir seçenek olarak gündemde. Bu durum, milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Sigorta başlangıç süresi ise emeklilik hakkını kazanmak için önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. İşte erken emeklilik için aranan şartlar!