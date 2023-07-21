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Haberler Galeri İslam Memiş son dakika açıkladı! Elinde altını olan beklesin! Yakında bu seviyede olacak! ONS, çeyrek, gram altın...

İslam Memiş son dakika açıkladı! Elinde altını olan beklesin! Yakında bu seviyede olacak! ONS, çeyrek, gram altın...

Köşede altını olanlar bu tarihi beklesin! İslam Memiş tarih verdi! Altın piyasasında hareketlilik devam ederken yatırımcılar, özellikle gram altının ileri tarihlerde ne kadar olacağını sorguluyor. ABD enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kalması, altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını beraberinde getirdi. Gram altın fiyatı da ons altının yükselişine paralel olarak artış gösterdi ve 1700 TL seviyesine yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, fiyatlarla ilgili son durumu yorumladı.

Giriş Tarihi: 21.07.2023 17:34
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İslam Memiş son dakika açıkladı! Elinde altını olan beklesin! Yakında bu seviyede olacak! ONS, çeyrek, gram altın...

Rekor sevilere çıkan altın fiyatları son günlerde yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ons altın ABD enflasyon verisi sonrasında 1960 dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son durumu değerlendirerek, yarıtımcıları uyardı. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İslam Memiş son dakika açıkladı! Elinde altını olan beklesin! Yakında bu seviyede olacak! ONS, çeyrek, gram altın...

İSLAM MEMİŞ SON TAHMİNİNİ AÇIKLADI!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarının son durumunu yorumladı. Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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İslam Memiş son dakika açıkladı! Elinde altını olan beklesin! Yakında bu seviyede olacak! ONS, çeyrek, gram altın...

"Amerika'daki enflasyon verisi piyasaların beklentisi doğrultusunda yüzde 3 olarak gerçekleşti. Bu da uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesine, dolar karşısındaki yatırım araçlarının da yükselmesine neden oldu.

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İslam Memiş son dakika açıkladı! Elinde altını olan beklesin! Yakında bu seviyede olacak! ONS, çeyrek, gram altın...

Ons altın tarafında bu haftaki beklentimiz 1960 dolar seviyesiydi. Bu beklentimiz hızlı bir yükselişle gerçekleşmiş oldu. Ancak aşağıda tekrar 1920 dolar destek seviyesi var. Buraya tekrar gerileyebilir.

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İslam Memiş son dakika açıkladı! Elinde altını olan beklesin! Yakında bu seviyede olacak! ONS, çeyrek, gram altın...

Ama kısa vadeli bu gerilemeden sonra önümüzdeki aylarda ons altın tarafında 2150, 2250 hatta 2300 dolar seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcının en az iki ay beklemesini söyleyebilirim."