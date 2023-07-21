İslam Memiş son dakika açıkladı! Elinde altını olan beklesin! Yakında bu seviyede olacak! ONS, çeyrek, gram altın...

Köşede altını olanlar bu tarihi beklesin! İslam Memiş tarih verdi! Altın piyasasında hareketlilik devam ederken yatırımcılar, özellikle gram altının ileri tarihlerde ne kadar olacağını sorguluyor. ABD enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kalması, altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını beraberinde getirdi. Gram altın fiyatı da ons altının yükselişine paralel olarak artış gösterdi ve 1700 TL seviyesine yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, fiyatlarla ilgili son durumu yorumladı.