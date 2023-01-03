Ocak 2023 kira artış oranı ne oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama: Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak?

Ocak ayı kira artış oranı, bugün açıklanan aralık ayı enflasyon verisinin ardından gündeme geldi. Bu ay kira sözleşmesi dolacak olan kiracılar ile ev sahipleri, hangi oran üzerinden zam yapılacağını araştırıyor. Bu kapsamda TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama detayları araştırılırken, yüzde kaç zam yapılacağı da merak konusu oldu. Peki, Ocak 2023 kira artış oranı ne oldu? Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak? İşte cevaplar...