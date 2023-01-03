03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ocak 2023 kira artış oranı ne oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama: Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak?

Ocak 2023 kira artış oranı ne oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama: Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak?

Ocak ayı kira artış oranı, bugün açıklanan aralık ayı enflasyon verisinin ardından gündeme geldi. Bu ay kira sözleşmesi dolacak olan kiracılar ile ev sahipleri, hangi oran üzerinden zam yapılacağını araştırıyor. Bu kapsamda TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama detayları araştırılırken, yüzde kaç zam yapılacağı da merak konusu oldu. Peki, Ocak 2023 kira artış oranı ne oldu? Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 16:28
  • 1
  • 12
Ocak 2023 kira artış oranı ne oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama: Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca ev sahibi ve kiracının yakından takip ettiği Ocak 2023 kira artış oranında detaylar belli oldu. Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, Ocak 2023 kira artış oranı ne oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Ocak 2023 kira artış oranı ne oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama: Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak?

2023 OCAK KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Yeni kira düzenlemesi 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki yılın yüzde 25'ini geçmeyecek şeklinde uygulanıyor. Buna göre, 2023 Ocak kira artış oranı %25 olarak uygulanacak.

  • 3
  • 12
Ocak 2023 kira artış oranı ne oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama: Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak?

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

TÜFE oranı daha yüksek çıksa da getirilen üst sınır nedeniyle yüzde 25'ten fazla zam yapılamayacak. Konut kira artışı 1 Temmuz 2023'e kadar %25 ile sınırlandırılmıştı. Bu nedenle TÜFE 12 ay ortalaması konutta kira artışını etkilemeyecek

%25 zam oranına göre örnek kira hesaplama şu şekilde:

  • 4
  • 12
Ocak 2023 kira artış oranı ne oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama: Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak?

Eski kira: 2000 TL (yüzde 25 zam) yeni kira 2500 TL

Eski kira: 2500 TL (yüzde 25 zam) yeni kira 3125 TL

Eski kira: 3000 TL (yüzde 25 zam) yeni kira 3750 TL

  • 5
  • 12
Ocak 2023 kira artış oranı ne oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama: Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak?

Eski kira: 3500 TL (yüzde 25 zam) yeni kira 4375 TL

Eski kira: 4000 TL (yüzde 25 zam) yeni kira 5000 TL