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Servet değerindeki otomobiller çürümeye terk edildi! Yediemin otoparkında bekleyen araçlar kamerada
İstanbul'da borcu yüzünden icralık olan, trafikten men edilen, çalınıp yakalanan binlerce otomobil ve motosiklet yediemin otoparkında sahipleri tarafından alınmadığı için çürümeye yüz tuttu. Çürümeye terk edilmiş yüzlerce aracın havadan çekilen görüntüsü Hollywood filmlerini anımsattı.
Giriş Tarihi: 29.06.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 10:39
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