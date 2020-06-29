Servet değerindeki otomobiller çürümeye terk edildi! Yediemin otoparkında bekleyen araçlar kamerada

Uzun yıllar otoparkta kaderlerine terk edilen araçların çürüdüğü ve birçoğunun üzerinde plaka olmadığı için tanınmayacak hale geldiği görüldü. Bu nedenle otopark görevlileri hangi aracın kime ait olduğunun anlaşılması için araçların üzerine numara yazarak böyle bir çözüm bulduklarını ifade etti.