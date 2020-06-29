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Servet değerindeki otomobiller çürümeye terk edildi! Yediemin otoparkında bekleyen araçlar kamerada

İstanbul'da borcu yüzünden icralık olan, trafikten men edilen, çalınıp yakalanan binlerce otomobil ve motosiklet yediemin otoparkında sahipleri tarafından alınmadığı için çürümeye yüz tuttu. Çürümeye terk edilmiş yüzlerce aracın havadan çekilen görüntüsü Hollywood filmlerini anımsattı.

Giriş Tarihi: 29.06.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 10:39
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Servet değerindeki otomobiller çürümeye terk edildi! Yediemin otoparkında bekleyen araçlar kamerada

İstanbul'da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten çekilen araçlar yediemin otoparkına alınıyor. Araç sahipleri yıllar içerisinde biriken borçlar yüzünden araçlarını otoparktan teslim almayarak adeta çürümeye terk etti.

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Servet değerindeki otomobiller çürümeye terk edildi! Yediemin otoparkında bekleyen araçlar kamerada

Yediemin otoparkında yüzlerce aracın üst üste konularak çürümüş halinin havadan çekilen görüntüsü adeta Hollywood filmlerinin sahnelerini anımsattı.

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Servet değerindeki otomobiller çürümeye terk edildi! Yediemin otoparkında bekleyen araçlar kamerada

Otopark içinde eski lüks limuzinlerden, son model spor arabalara kadar birçok çeşitte servet değerinde araçlar dikkat çekti.

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Servet değerindeki otomobiller çürümeye terk edildi! Yediemin otoparkında bekleyen araçlar kamerada

Uzun yıllar otoparkta kaderlerine terk edilen araçların çürüdüğü ve birçoğunun üzerinde plaka olmadığı için tanınmayacak hale geldiği görüldü. Bu nedenle otopark görevlileri hangi aracın kime ait olduğunun anlaşılması için araçların üzerine numara yazarak böyle bir çözüm bulduklarını ifade etti.

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Servet değerindeki otomobiller çürümeye terk edildi! Yediemin otoparkında bekleyen araçlar kamerada

Toplamda bin 500 araç ve bin 400 motosikletin bulunduğu otoparkta her aracın gün geçtikçe borçlarının giderek arttığı öğrenildi.