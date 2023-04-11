Ödemelere kallavi zam geldi! %36,36 zam kesinleşti! Yüzler güldü, hesaplara + 3.750 TL yatırılacak: Listede adınız var mı öğrenin!

Sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. En düşük emekli maaşı 7.500 TL oldu. Gözler bu kez dul ve yetim maaşlarına çevrildi. Emeklilerin ve EYT'lilerin alacağı zamdan dul ve yetimler de yararlanacak. Hal böyle olunca, "Dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte yeni sosyal yardımlar için son hesaplamalar!