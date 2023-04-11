Ödemelere kallavi zam geldi! %36,36 zam kesinleşti! Yüzler güldü, hesaplara + 3.750 TL yatırılacak: Listede adınız var mı öğrenin!
Sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. En düşük emekli maaşı 7.500 TL oldu. Gözler bu kez dul ve yetim maaşlarına çevrildi. Emeklilerin ve EYT'lilerin alacağı zamdan dul ve yetimler de yararlanacak. Hal böyle olunca, "Dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte yeni sosyal yardımlar için son hesaplamalar!
Giriş Tarihi: 11.04.2023
08:58 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
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Emekli taban maaşları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi sonrasında 7.500 TL olarak güncellendi. Emekli taban maaşında yaşanan artış sonrasında sosyal yardım ödemeleri için detaylar merak edilmeye başlandı. Gözler dul ve yetim aylığında yapılacak değişime çevrilmişti. ''Dul ve Yetim maaşlarına zam var mı, geldi mi? Dul ve Yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, dul ve yetim aylığı için son gelişmeler!
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DUL VE YETİM MAAŞINA ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Bu yıl emekli ve memur maaşlarına %30'luk zam yapıldı. Böylelikle dul ve yetim aylıkları da yüzde 30 zamlı olarak hesaplara yatırılmaya başlandı.
En düşük emekli maaşı alt sınırı da son olarak 5 bin 500 liradan 7500 TL'ye yükseldi. En düşük sınırdan emekli maaşı alanların aylıkları 36,36 oranında arttı. Bu durumda maaşını alt sınırdan alan sigortalının ailesine ödenen dul ve yetim aylıkları da %36,36 oranında artmış oldu.
Örneğin son gelen artış ile birlikte 7.500 TL olan en düşük emekli maaşından dul ve yetim aylığı alan vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor. En düşük sınırdan emekli maaşı alan sigortalının eşi zamdan önce 2 bin 250 TL ödeme alırken artış sonrası 3.750 TL ödeme alacak.
ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni emekli maaşlarının ödemeleriyle ilgili, "2023 yılı nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 TL olarak ödenecek ve 8,8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" açıklaması yapıldı.