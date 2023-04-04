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4 Nisan Altın fiyatları REKORU GÖRDÜ! 2.5 yılın zirvesini gören yatırımcıya piyango vurdu!

Akşam saatlerine doğru hareketlenen altın fiyatları 2.5 yılın rekorunu kırdı. Rekor üstüne rekor kırması beklenen altında ilk başlangıç 4 Nisan Salı günü yaşandı. Hem vatandaşın hem de yatırımcının ilk tercihi olan altın, alıcısının yüzünü güldürüyor. Gram altın tarihi rekor kırarken Ons altın ise kritik seviyeyi aştı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2023 18:16 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 18:29
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4 Nisan Altın fiyatları REKORU GÖRDÜ! 2.5 yılın zirvesini gören yatırımcıya piyango vurdu! Gram, çeyrek, yarım altın canlı takip!

Gram altın nisan ayının başlangıcında rekoru kırdı. Fiyatları görenler şaşıp kalıyor. Alıcısının yüzünü güldüren altın yükselmeyi sürdürüyor. Haziran ayı itibarıyla 1550 seviyelerini görmesi beklenen altın da yeni rekorların gelmesi bekleniyor. Peki gram altın ne kadar, kaç TL? Altın neden yükseliyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4 Nisan Altın fiyatları REKORU GÖRDÜ! 2.5 yılın zirvesini gören yatırımcıya piyango vurdu! Gram, çeyrek, yarım altın canlı takip!

Para ve emtia piyasaları haftaya hızlı başladı. OPEC+'ın mayıs ayı itibarıyla günlük petrol üretimini 1.16 milyon varil kısma kararı almasının ardından petrol fiyatlarında sert yükselişler görüldü.

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4 Nisan Altın fiyatları REKORU GÖRDÜ! 2.5 yılın zirvesini gören yatırımcıya piyango vurdu! Gram, çeyrek, yarım altın canlı takip!

Küresel çapta artan enerji maliyetleri başta ABD olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonist baskılara neden oluyor. ABD yönetimi ise petrol fiyatlarının yükselmesini istemiyor.

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4 Nisan Altın fiyatları REKORU GÖRDÜ! 2.5 yılın zirvesini gören yatırımcıya piyango vurdu! Gram, çeyrek, yarım altın canlı takip!

OPEC+ üyesi ülkelerin petrol üretimini kısma kararı almasının ardından petrol fiyatlarının yükseliş göstermesi ABD'de enflasyonun yukarı yönlü seyredeceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

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4 Nisan Altın fiyatları REKORU GÖRDÜ! 2.5 yılın zirvesini gören yatırımcıya piyango vurdu! Gram, çeyrek, yarım altın canlı takip!

Geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana faiz artırım sürecine giren Fed bu yılki son toplantısında politika faizini yüzde 5 seviyesine kadar çıkarmıştı. ABD'de enflasyon hedeflemesi ise yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.