4 Nisan Altın fiyatları REKORU GÖRDÜ! 2.5 yılın zirvesini gören yatırımcıya piyango vurdu!

Akşam saatlerine doğru hareketlenen altın fiyatları 2.5 yılın rekorunu kırdı. Rekor üstüne rekor kırması beklenen altında ilk başlangıç 4 Nisan Salı günü yaşandı. Hem vatandaşın hem de yatırımcının ilk tercihi olan altın, alıcısının yüzünü güldürüyor. Gram altın tarihi rekor kırarken Ons altın ise kritik seviyeyi aştı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar, kaç TL?