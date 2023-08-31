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Haberler Galeri SED YARDIMI ZAMLI MAAŞLAR 2023 | %44,42'lik artışlar hesaplandı! 65 yaş, engelli, evde bakım kim ne kadar alacak? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, üniversite...

SED YARDIMI ZAMLI MAAŞLAR 2023 | %44,42'lik artışlar hesaplandı! 65 yaş, engelli, evde bakım kim ne kadar alacak? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, üniversite...

Tüm gözler, toplu sözleşme zammının belirleneceği hakem heyeti kararına çevrildi. Bu karar sadece memur ve emekli kesimini değil, aynı zamanda 2,4 milyonu aşan vatandaşı doğrudan etkileyen 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı alan kesimi de yakından ilgilendiriyor. Toplu sözleşme zammının yanı sıra bu aylıkların artışı, geniş bir kesimin yaşam standartlarını etkileyerek toplumsal ekonomiye de yansıyacak. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 07:43
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SED YARDIMI ZAMLI MAAŞLAR 2023 | %44,42’lik artışlar hesaplandı! 65 yaş, engelli, evde bakım kim ne kadar alacak? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, üniversite...

Tüm gözler, toplu sözleşme zammının belirleneceği hakem heyeti kararına çevrildi. Bu karar sadece memur ve emekli kesimini değil, aynı zamanda 2,4 milyonu aşan vatandaşı doğrudan etkileyen 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı alan kesimi de yakından ilgilendiriyor. Toplu sözleşme zammının yanı sıra bu aylıkların artışı, geniş bir kesimin yaşam standartlarını etkileyerek toplumsal ekonomiye de yansıyacak. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SED YARDIMI ZAMLI MAAŞLAR 2023 | %44,42’lik artışlar hesaplandı! 65 yaş, engelli, evde bakım kim ne kadar alacak? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, üniversite...

Hakem Kurulu, saat 10.00'da son kez toplanacak.

Memur ve emeklisinin 2024-2025 zam oranları bugün belli olacak.

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SED YARDIMI ZAMLI MAAŞLAR 2023 | %44,42’lik artışlar hesaplandı! 65 yaş, engelli, evde bakım kim ne kadar alacak? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, üniversite...

Toplu sözleşme zammı ile;

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar artacak?

İşte 65 yaş, engelli ve engelli bakım maaşı hesapları...

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SED YARDIMI ZAMLI MAAŞLAR 2023 | %44,42’lik artışlar hesaplandı! 65 yaş, engelli, evde bakım kim ne kadar alacak? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, üniversite...

HÜKÜMETİN MEMUR ZAMMI İÇİN SON TEKLİFİ

Toplu sözleşme sürecinde zam teklifi süreci sona tamamlandı. Hükümetin zam teklifi şöyle gerçekleşti:

2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10

2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5

NOT: Zam oranları konusunda son sözü hakem heyeti söyleyecek. Karar açıklandığı zaman yeni maaş zammı tabloları ahaber.com.tr'de olacak.

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SED YARDIMI ZAMLI MAAŞLAR 2023 | %44,42’lik artışlar hesaplandı! 65 yaş, engelli, evde bakım kim ne kadar alacak? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, üniversite...

OCAK ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

Ocak 2024 memur zammı hesaplama işlemi yapılırken aşağıdaki veriler kullanılacak.

Temmuz 2023 toplu sözleşme zammı yüzde 6
Ocak 2024 toplu sözleşme zam teklifi yüzde 15