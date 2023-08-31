SED YARDIMI ZAMLI MAAŞLAR 2023 | %44,42'lik artışlar hesaplandı! 65 yaş, engelli, evde bakım kim ne kadar alacak? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, üniversite...

Tüm gözler, toplu sözleşme zammının belirleneceği hakem heyeti kararına çevrildi. Bu karar sadece memur ve emekli kesimini değil, aynı zamanda 2,4 milyonu aşan vatandaşı doğrudan etkileyen 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı alan kesimi de yakından ilgilendiriyor. Toplu sözleşme zammının yanı sıra bu aylıkların artışı, geniş bir kesimin yaşam standartlarını etkileyerek toplumsal ekonomiye de yansıyacak. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 31.08.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 07:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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