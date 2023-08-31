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Haberler Galeri Ev sahibi kiracı anlaşmazlığını arabulucu nasıl çözecek? Yeni dönem başlıyor | Kimler dava açabilecek? Süreci kim başlatacak?

Ev sahibi kiracı anlaşmazlığını arabulucu nasıl çözecek? Yeni dönem başlıyor | Kimler dava açabilecek? Süreci kim başlatacak?

Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk dönemi 1 Eylül Cuma günü başlıyor. Kira tespit, tahliye, uyarlama davaları, kiracı ve mal sahibinin kira sözleşmesi kaynaklı ihtilafları, site veya apartman yönetiminin aidat ödememe nedeniyle başlatacakları icra takipleri, itiraz halindeki davalar için zorunlu arabuluculuk sürecine tabi olacak. Arabulucu süreci en fazla 1 ay sürecek. Arabulucuya gitmeden dava açılamayacak. "Oğlum, kızım oturacak" diyen ev sahibi de başvurabilecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 31.08.2023 06:57
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Ev sahibi kiracı anlaşmazlığını arabulucu nasıl çözecek? Yeni dönem başlıyor | Kimler dava açabilecek? Süreci kim başlatacak?

Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem yarın başlıyor. Kira tespit, tahliye, uyarlama davaları, kiracı ve mal sahibinin kira sözleşmesi kaynaklı ihtilafları, site veya apartman yönetiminin aidat ödememe nedeniyle başlatacakları icra takipleri, itiraz halindeki davalar için zorunlu arabuluculuk sürecine tabi olacak.

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Ev sahibi kiracı anlaşmazlığını arabulucu nasıl çözecek? Yeni dönem başlıyor | Kimler dava açabilecek? Süreci kim başlatacak?

Kat Mülkiyeti Kanunu kaynaklı uyuşmazlıklar arabulucuyla çözülecek. Tahliye davası açacak, "kızım, oğlum bu evde oturacak" diyen ev sahipleri dava açmak istiyorsa önce arabuluculuk sürecini başlatacak. 1 Eylül ve sonrası açılacak olan yasal düzenleme içindeki tüm davalarda arabulucu zorunlu olacak.

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Ev sahibi kiracı anlaşmazlığını arabulucu nasıl çözecek? Yeni dönem başlıyor | Kimler dava açabilecek? Süreci kim başlatacak?

Başvurular dava açılacak yetkili mahkemenin bulunduğu adliyedeki arabuluculuk bürosuna ya da yetkilendirilen sulh hukuk mahkemelerine yapılacak. Arabulucuda kira artışı konusunda uzlaşma sağlanmaması durumunda dava açılsa bile 5 yılı aşmayan sözleşmeler kapsamında üst sınır yüzde 25'i geçemeyecek. Arabuluculuk hizmetleri sadece kira uyuşmazlıkları ile sınırlı kalmayacak. Dava açılması durumunda arabulucuya gelmeyen taraf ister haklı ister haksız çıksın, arabulucu ücreti ve yargılama giderinin tamamını ödemek zorunda olacak.

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Ev sahibi kiracı anlaşmazlığını arabulucu nasıl çözecek? Yeni dönem başlıyor | Kimler dava açabilecek? Süreci kim başlatacak?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini arabuluculuk sistemi konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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Ev sahibi kiracı anlaşmazlığını arabulucu nasıl çözecek? Yeni dönem başlıyor | Kimler dava açabilecek? Süreci kim başlatacak?

8 SORUDA ARABULUCULUK SİSTEMİ

Arabulucuya kiracı mı ev sahibi mi gidecek? Arabulucular izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) konusunda da devreye girecek mi?
Arabuluculuk sürecini dava açmak isteyen taraf başlatacak. Kira bedelinin tespiti, kira uyarlama davası, kiracı ve kiralayan (mal sahibi) arasındaki her türlü alacak ve tazminat talebine ilişkin uyuşmazlıklarda dava açmayı düşünen kiracı da mal sahibi de arabuluculuğa başvurabilir. Taşınır, taşınmaz mallarda ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıkları, komşu parsellerle ilgili sorunlar, binada gürültü yapan komşular için de arabulucuya gidilebilecek.
Site, apartman yönetiminin aidat ödememe nedeniyle başlatacağı icra takibi, itiraz halindeki davalar, komşu hakkı, kat malikleri kur kararına uymayan aleyhine açılacak davalar öncesinde de arabulucuya gidilmesi zorunlu olacak.