31 Ağustos 2023, Perşembe
Ev sahibi kiracı anlaşmazlığını arabulucu nasıl çözecek? Yeni dönem başlıyor | Kimler dava açabilecek? Süreci kim başlatacak?
Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk dönemi 1 Eylül Cuma günü başlıyor. Kira tespit, tahliye, uyarlama davaları, kiracı ve mal sahibinin kira sözleşmesi kaynaklı ihtilafları, site veya apartman yönetiminin aidat ödememe nedeniyle başlatacakları icra takipleri, itiraz halindeki davalar için zorunlu arabuluculuk sürecine tabi olacak. Arabulucu süreci en fazla 1 ay sürecek. Arabulucuya gitmeden dava açılamayacak. "Oğlum, kızım oturacak" diyen ev sahibi de başvurabilecek.
Giriş Tarihi: 31.08.2023 06:57
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