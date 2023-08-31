Ev sahibi kiracı anlaşmazlığını arabulucu nasıl çözecek? Yeni dönem başlıyor | Kimler dava açabilecek? Süreci kim başlatacak?

8 SORUDA ARABULUCULUK SİSTEMİ



Arabulucuya kiracı mı ev sahibi mi gidecek? Arabulucular izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) konusunda da devreye girecek mi?

Arabuluculuk sürecini dava açmak isteyen taraf başlatacak. Kira bedelinin tespiti, kira uyarlama davası, kiracı ve kiralayan (mal sahibi) arasındaki her türlü alacak ve tazminat talebine ilişkin uyuşmazlıklarda dava açmayı düşünen kiracı da mal sahibi de arabuluculuğa başvurabilir. Taşınır, taşınmaz mallarda ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıkları, komşu parsellerle ilgili sorunlar, binada gürültü yapan komşular için de arabulucuya gidilebilecek.

Site, apartman yönetiminin aidat ödememe nedeniyle başlatacağı icra takibi, itiraz halindeki davalar, komşu hakkı, kat malikleri kur kararına uymayan aleyhine açılacak davalar öncesinde de arabulucuya gidilmesi zorunlu olacak.