13 Aralık 2022, Salı
SED yardımı son dakika ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Aralık ayı SED yardımı paraları ne zaman yatacak?
İhtiyaç sahibi hanelere yönelik sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Bakanlık belirli şartların taşınması halinde destek ödemesi gerçekleştiriyor. Aralık ayının ortasına doğru gelmemiz ile birlikte gözler SED yardımı ödemelerine çevrildi. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, SED yardımı ödemelerinin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, SED yardımı ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Aralık ayı SED yardımı paraları ne zaman yatacak? Ayrıntılar haberimizde...
Giriş Tarihi: 13.12.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 15:27
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