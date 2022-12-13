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Haberler Galeri Paranız tuzla buz olacak! Son gün 31 Aralık 2022! Hemen hesabınızı kontrol edin! TEB, HSBC, Vakıf Bank, Ziraat Bankası...

Paranız tuzla buz olacak! Son gün 31 Aralık 2022! Hemen hesabınızı kontrol edin! TEB, HSBC, Vakıf Bank, Ziraat Bankası...

Bu haber kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Kredi kartı, banka kartı ve indirim kartlarında biriken puanlara yönelik uyarı yapıldı. Alışveriş esnasında tüketicilere indirim ve avantajlar sunan alışveriş kartları için markalar müşterilerine bilgi mesajları atmaya başladı. Peki, banka kartlarında biriken binlerce TL silinecek mi, ne zaman silinecek? İşte, konuya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 13.12.2022 18:42 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 18:51
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Paranız tuzla buz olacak! Son gün 31 Aralık 2022! Hemen hesabınızı kontrol edin! TEB, HSBC, Vakıf Bank, Ziraat Bankası...

Alışveriş esnasında tüketicilere indirim ve avantajlar sunan alışveriş kartları için bankalar, müşterilerine bilgi mesajları atmaya başladı. Akaryakıttan gıdaya, giyimden kozmetiğe neredeyse her alanda kullanılan kredi kartlarında biriken milyonlarca liralık puanlar silinecek. İşte, konuya ilişkin detaylar..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Paranız tuzla buz olacak! Son gün 31 Aralık 2022! Hemen hesabınızı kontrol edin! TEB, HSBC, Vakıf Bank, Ziraat Bankası...

KULLANILMAYAN PUANLAR NE OLACAK?

Bu kartlarda kredi kartlarında olduğu gibi alışveriş yaptıkça para yerine geçen puanlar birikiyor. Her firma belirli miktarlarda puanlar yüklüyor. Bu puanlar biriktikçe para olarak kullanılıyor..

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Paranız tuzla buz olacak! Son gün 31 Aralık 2022! Hemen hesabınızı kontrol edin! TEB, HSBC, Vakıf Bank, Ziraat Bankası...

Tüketiciler biriken puan kadar alışverişi belki de ücretsiz yapacak ya da biriken puan kadar indirim alabiliyor. Ancak puanlar kullanılmadığı takdirde 1 Ocak 2023'ten itibaren toplanan ve karşılığı para olan bu puanlar bankaya ya da kartı veren markaya kalıyor.

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Paranız tuzla buz olacak! Son gün 31 Aralık 2022! Hemen hesabınızı kontrol edin! TEB, HSBC, Vakıf Bank, Ziraat Bankası...

HER BANKA İÇİN SÜRE DEĞİŞİYOR

Kredi kartı ve banka kartlarında ise durum biraz daha farklı. Her bankanın para puanları için son tarih sınırı farklı. Bankalar 6 ila 24 ay arasında değişen sürelerde tüketiciye sınır koyabiliyor.

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Paranız tuzla buz olacak! Son gün 31 Aralık 2022! Hemen hesabınızı kontrol edin! TEB, HSBC, Vakıf Bank, Ziraat Bankası...

Bu kapsamda tüketicilerin bankalardan bilgi alması gerekiyor. Bankaların mobil uygulamalarından da süre kontrolü yapılabiliyor.