Paranız tuzla buz olacak! Son gün 31 Aralık 2022! Hemen hesabınızı kontrol edin! TEB, HSBC, Vakıf Bank, Ziraat Bankası...

Tüketiciler biriken puan kadar alışverişi belki de ücretsiz yapacak ya da biriken puan kadar indirim alabiliyor. Ancak puanlar kullanılmadığı takdirde 1 Ocak 2023'ten itibaren toplanan ve karşılığı para olan bu puanlar bankaya ya da kartı veren markaya kalıyor.