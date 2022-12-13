HaberlerGaleriParanız tuzla buz olacak! Son gün 31 Aralık 2022! Hemen hesabınızı kontrol edin! TEB, HSBC, Vakıf Bank, Ziraat Bankası...
Paranız tuzla buz olacak! Son gün 31 Aralık 2022! Hemen hesabınızı kontrol edin! TEB, HSBC, Vakıf Bank, Ziraat Bankası...
Bu haber kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Kredi kartı, banka kartı ve indirim kartlarında biriken puanlara yönelik uyarı yapıldı. Alışveriş esnasında tüketicilere indirim ve avantajlar sunan alışveriş kartları için markalar müşterilerine bilgi mesajları atmaya başladı. Peki, banka kartlarında biriken binlerce TL silinecek mi, ne zaman silinecek? İşte, konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 13.12.2022 18:42Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 18:51