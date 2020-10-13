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SED yardımı ödemeleri için kritik tarih! SED ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek Yardım ödemesi şartları neler?
SED ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek Yardım ödemeleri ihtiyaç sahibi ailelerin hesabına yatmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SED ödemeleri için başvuru şartlarını belirledi. Yardım başvurusu e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Şartları karşılayan aileler destek başvurusundan yararlanabiliyor. İşte, SED ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek Yardım ödemesi şartları neler?
Giriş Tarihi: 13.10.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 16:26
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