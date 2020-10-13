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Haberler Galeri SED yardımı ödemeleri için kritik tarih! SED ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek Yardım ödemesi şartları neler?

SED yardımı ödemeleri için kritik tarih! SED ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek Yardım ödemesi şartları neler?

SED ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek Yardım ödemeleri ihtiyaç sahibi ailelerin hesabına yatmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SED ödemeleri için başvuru şartlarını belirledi. Yardım başvurusu e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Şartları karşılayan aileler destek başvurusundan yararlanabiliyor. İşte, SED ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek Yardım ödemesi şartları neler?

Giriş Tarihi: 13.10.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 16:26
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SED yardımı ödemeleri için kritik tarih! SED ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek Yardım ödemesi şartları neler?

SED ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek Yardım ödemesi şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SED ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. e-devlet üzerinden kayıtları alınan Sosyal Ekonomik Destek Yardımı için süreç devam ediyor. SED ödemesi kapsamında 129 bin çocuk için 134 milyon ödeme yapılacağı bilgisini verildi. İşte,SED ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek Yardım ödemesi şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SED yardımı ödemeleri için kritik tarih! SED ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek Yardım ödemesi şartları neler?

SED YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Ekonomik Destek yardımından faydalanabilmek için aşağıdaki şartları sağlamanız gerekiyor:

-Sosyal hizmetler kuruluşunda hayatını devam ettiren çocukların haklarında bakım tedbiri kararı verilmesi durumunda ailesi ya da yakınları yanına verilebilecek olması,

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SED yardımı ödemeleri için kritik tarih! SED ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek Yardım ödemesi şartları neler?

– Yoksulluk seviyesinde maddi zorluklar sebebiyle korunmaya muhtaç durumuna düşebilecek çocukların haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilmesi,

– Bakım tedbiri kararı verilen ancak yaş sınırı tamamlayan sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden gençlerin bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşebilmesi,

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SED yardımı ödemeleri için kritik tarih! SED ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek Yardım ödemesi şartları neler?

– Olağanüstü bir felaket, doğal afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisini ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılanmaması durumda,

– Hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlar nedeniyle sorumluluğu altındaki çocuklara bakılamaması gereklidir.

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SED yardımı ödemeleri için kritik tarih! SED ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek Yardım ödemesi şartları neler?

SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal Ekonomik Destek yardımı e-devlet üzerinden yapılabildiği gibi İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri'ne de başvuruda bulunulabiliyor.

Başvurularda;

– Dilekçe,

– T.C. Kimlik Numarası beyanı,

– Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,

– İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler isteniyor.