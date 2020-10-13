– Yoksulluk seviyesinde maddi zorluklar sebebiyle korunmaya muhtaç durumuna düşebilecek çocukların haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilmesi,

– Bakım tedbiri kararı verilen ancak yaş sınırı tamamlayan sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden gençlerin bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşebilmesi,