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Haberler Galeri 0,37 faiz müjdesi! Halkbank'tan 225 bin TL 60 ay vadeli kredi imkanı! Başvuru yapmak oldukça kolay

0,37 faiz müjdesi! Halkbank'tan 225 bin TL 60 ay vadeli kredi imkanı! Başvuru yapmak oldukça kolay

Halkbank tarafından uygun faizle kredi imkanı sunuluyor. Esnaflara özel kredi kampanyası başlatan Halkbank, 0.37 faiz oranıyla esnafların yanında olmaya devam ediyor. Bu kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Halkbank esnaf kredisi şartları ve başvuru ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kredi almak için şartlar neler? Ödemeler nasıl oluyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 12:27
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0,37 faiz müjdesi! Halkbank'tan 225 bin TL 60 ay vadeli kredi imkanı! Başvuru yapmak oldukça kolay

Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları neler? Kamu bankaası Halkbank tarafından esnaflara özel kredi imkanı sunuluyor. 25.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar için detayları yazımızda ele aldık. Peki, Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları neler? Ödemeler nasıl yapılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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0,37 faiz müjdesi! Halkbank'tan 225 bin TL 60 ay vadeli kredi imkanı! Başvuru yapmak oldukça kolay

Halkbank uygun faizli kredi imkanı ile esnafın yanında olmaya devam ediyor. Bu kredi kampanyası ile esnaflar yatırımlarını artırarak daha güçlü konuma ulaşabiliyorlar.

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0,37 faiz müjdesi! Halkbank'tan 225 bin TL 60 ay vadeli kredi imkanı! Başvuru yapmak oldukça kolay

Esnaf ve sanatkarlar için sunulan kredi kampanyasında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Hürriyet'in haberine göre, banka 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredileri esnaflara sunuyor.

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0,37 faiz müjdesi! Halkbank'tan 225 bin TL 60 ay vadeli kredi imkanı! Başvuru yapmak oldukça kolay

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler krediyi kullanabiliyor.

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0,37 faiz müjdesi! Halkbank'tan 225 bin TL 60 ay vadeli kredi imkanı! Başvuru yapmak oldukça kolay

FAİZ ORANI ÇOK DÜŞÜK

Esnaflara özel olarak verilen kredi kapsamında yıllık faiz sadece yüzde 4.5 oluyor. Aylık faiz ise yüzde 0.37 seviyesinde bulunuyor. Toplamda 60 aya kadar vadeye bölünebiliyor.