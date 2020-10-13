0,37 faiz müjdesi! Halkbank'tan 225 bin TL 60 ay vadeli kredi imkanı! Başvuru yapmak oldukça kolay

Halkbank tarafından uygun faizle kredi imkanı sunuluyor. Esnaflara özel kredi kampanyası başlatan Halkbank, 0.37 faiz oranıyla esnafların yanında olmaya devam ediyor. Bu kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Halkbank esnaf kredisi şartları ve başvuru ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kredi almak için şartlar neler? Ödemeler nasıl oluyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 12:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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