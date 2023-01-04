SED yardımı 2023 Ocak zammı son dakika: SED yardımı paraları ne kadar, kaç TL oldu? %30 zam ile yeniden hesaplandı

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 2023 Ocak zammı yüzde 30 olarak belirlendi. Memur ve emeklilerin yanı sıra sosyal destek ödemeleri de bu oranda arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen SED yardımı adı altındaki destek ödemesinde de artış yaşandı. Peki, SED yardımı 2023 Ocak zammı ne oldu? SED yardımı paraları ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.01.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 14:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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