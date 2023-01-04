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Haberler Galeri SED yardımı 2023 Ocak zammı son dakika: SED yardımı paraları ne kadar, kaç TL oldu? %30 zam ile yeniden hesaplandı

SED yardımı 2023 Ocak zammı son dakika: SED yardımı paraları ne kadar, kaç TL oldu? %30 zam ile yeniden hesaplandı

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 2023 Ocak zammı yüzde 30 olarak belirlendi. Memur ve emeklilerin yanı sıra sosyal destek ödemeleri de bu oranda arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen SED yardımı adı altındaki destek ödemesinde de artış yaşandı. Peki, SED yardımı 2023 Ocak zammı ne oldu? SED yardımı paraları ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 14:50
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SED yardımı 2023 Ocak zammı son dakika: SED yardımı paraları ne kadar, kaç TL oldu? %30 zam ile yeniden hesaplandı

SED yardımı 2023 Ocak zammı ile yeniden hesaplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, 18 yaşını dolduran ihtiyaç sahibi olan ve eğitimi devam eden gençlere SED hizmeti sunuluyor. Söz konusu destekten yararlanmak için bazı şartlar bulunurken, bu destek ödemesinde 2023 Ocak zammı sonrası artış yapıldı. Peki, SED yardımı 2023 Ocak zammı son durum nedir? %30 zam ile SED yardımı paraları ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

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SED yardımı 2023 Ocak zammı son dakika: SED yardımı paraları ne kadar, kaç TL oldu? %30 zam ile yeniden hesaplandı

2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak zammı sonrası SED yardımı ödemeleri şu şekilde:

- Çocuk (Okul öncesi) 2.059,99
- Çocuk (İlköğretim) 3.090,00
- Çocuk (Ortaöğretim) 3.295,99
- Çocuk (Ort. çağında okumayan) 2.059,99
- Çocuk (Yükseköğretim) 3.708,00
- Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1.648,00

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SED yardımı 2023 Ocak zammı son dakika: SED yardımı paraları ne kadar, kaç TL oldu? %30 zam ile yeniden hesaplandı

SED YARDIMI NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.

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SED yardımı 2023 Ocak zammı son dakika: SED yardımı paraları ne kadar, kaç TL oldu? %30 zam ile yeniden hesaplandı

EKONOMİK DESTEK HİZMETİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?

Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

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SED yardımı 2023 Ocak zammı son dakika: SED yardımı paraları ne kadar, kaç TL oldu? %30 zam ile yeniden hesaplandı

SED YARDIMI ŞARTLARI NELER?

* Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.