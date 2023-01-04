Evde bakım maaşı %30 zam ile ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak zammı evde bakım parası ne kadar ödenecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emekli maaşlarına yüzde30 zam uygulanacağını duyurmasının ardından gözler sosyal yardım ödemelerine çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç bireylerin aileleri yanında desteklenmeleri için verilen evde bakım maaşı ödemelerinde de artış yaşandı. Peki, %30 zam ile evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak zammı evde bakım parası ne kadar ödenecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.01.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 14:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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