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Haberler Galeri Evde bakım maaşı %30 zam ile ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak zammı evde bakım parası ne kadar ödenecek?

Evde bakım maaşı %30 zam ile ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak zammı evde bakım parası ne kadar ödenecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emekli maaşlarına yüzde30 zam uygulanacağını duyurmasının ardından gözler sosyal yardım ödemelerine çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç bireylerin aileleri yanında desteklenmeleri için verilen evde bakım maaşı ödemelerinde de artış yaşandı. Peki, %30 zam ile evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak zammı evde bakım parası ne kadar ödenecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 14:29
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Evde bakım maaşı %30 zam ile ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak zammı evde bakım parası ne kadar ödenecek?

Evde bakım maaşı 2023 Ocak zammı sonrası ne kadar oldu? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ocak zammı belli oldu. Başkan Erdoğan memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 30 artış yapılacağını müjdeledi. Bu zam sadece memur ve emeklileri değil sosyal yardım ödemelerini de etkiliyor. Peki, %30 zam ile evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak zammı evde bakım parası ne kadar ödenecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım maaşı %30 zam ile ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak zammı evde bakım parası ne kadar ödenecek?

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 OCAK ZAMMI AÇIKLANDI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği yüzde 30 zam ile 4 bin 336 liraya yükseldi. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 3 bin 666 lira yerine 5 bin 771 lira 20 kuruştan az olması gerekiyor.

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Evde bakım maaşı %30 zam ile ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak zammı evde bakım parası ne kadar ödenecek?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.

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Evde bakım maaşı %30 zam ile ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak zammı evde bakım parası ne kadar ödenecek?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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Evde bakım maaşı %30 zam ile ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak zammı evde bakım parası ne kadar ödenecek?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.