BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: %30 zam sonrası yeni bedelli askerlik başvuru parası ne kadar, kaç TL oldu?

Bedelli askerlik ücreti 2023, memur ve emekli maaş zammının ardından gündemdeki yerini koruyor. Memur maaş zammına endeksli olan bedelli askerlik başvuru ücretinin 2023 Ocak-Temmuz döneminde ne kadar olacapı merak ediliyor. Vatani görevini yerine getirmeye hazırlanan adaylardan bedelli askerlik için başvuru yapacak olanlar konu hakkında detayları araştııryor. Peki, 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik başvuru parası kaç TL? İşte son gelişmeler...