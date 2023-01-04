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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: %30 zam sonrası yeni bedelli askerlik başvuru parası ne kadar, kaç TL oldu?

Bedelli askerlik ücreti 2023, memur ve emekli maaş zammının ardından gündemdeki yerini koruyor. Memur maaş zammına endeksli olan bedelli askerlik başvuru ücretinin 2023 Ocak-Temmuz döneminde ne kadar olacapı merak ediliyor. Vatani görevini yerine getirmeye hazırlanan adaylardan bedelli askerlik için başvuru yapacak olanlar konu hakkında detayları araştııryor. Peki, 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik başvuru parası kaç TL? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 15:12
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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: %30 zam sonrası yeni bedelli askerlik başvuru parası ne kadar, kaç TL oldu?

Bedelli askerlik 2023 başvuru ücreti, yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok aranılanlar arasında yer aldı. Bu yıl içerisinde bedelli askerlik başvurusu yapacak olan adaylar, 2024'te silahaltına alınacak. 2023 yılı bedelli askerlik başvurusunda ne kadar ödeme yapılacağı merak edilirken, memur zammı sonrası detaylar netleşmeye başladı. Peki, 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik başvuru parası kaç TL? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: %30 zam sonrası yeni bedelli askerlik başvuru parası ne kadar, kaç TL oldu?

MEMUR ZAMMI YÜZDE 30 OLDU

Aralık 2022 enflasyon verilerinin açıklanması ile memurlara yapılacak zam yüzde 16,47 şeklinde oluştu. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekliler 2023 Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak maaş artışının yüzde 30 olarak uygulanacağını müjdeledi. Memur maaşına endeksli olan bedelli askerlik ücreti ise bu konuda en çok araştırılanlar arasında yer aldı.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: %30 zam sonrası yeni bedelli askerlik başvuru parası ne kadar, kaç TL oldu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 30 memur maaş zammına göre hesaplandığında, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için bedelli askerlik ücreti 104 bin lira olarak ödenecek. Ancak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni ücret henüz duyurulmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: %30 zam sonrası yeni bedelli askerlik başvuru parası ne kadar, kaç TL oldu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİTLE ÖDENİR Mİ?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: %30 zam sonrası yeni bedelli askerlik başvuru parası ne kadar, kaç TL oldu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.