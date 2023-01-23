SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...

2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı okul öncesi çocuklar için 2.059,99 TL olarak ödenmektedir. İlköğretim çağındaki çocuklar için 3.090,00 TL ödenirken, ortaöğretim çağındaki çocuklar için 3.295,99 TL, ortaöğretim çağında fakat okumayan çocuklar için 2.059,99 TL ödenmektedir. Yükseköğretim çağındaki çocuklar için de 3.708,00 TL, kuruluş bakımından ayrılan gençler için de 1.648,00 TL ödeme yapılıyor.