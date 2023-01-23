23 Ocak 2023, Pazartesi
SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...
"SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi için bu kapsamda ödeme yapılıyor. Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde Sosyal ve Ekonomik Destek ödeme takvimi sorgulanıyor. Peki, SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 23.01.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 13:30
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