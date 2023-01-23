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Haberler Galeri SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...

SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...

"SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi için bu kapsamda ödeme yapılıyor. Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde Sosyal ve Ekonomik Destek ödeme takvimi sorgulanıyor. Peki, SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 13:30
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SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...

"SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ile ilgili Ocak ayı ödeme takvimi gündemde yer alıyor. Peki, SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...

HESAPLARA YATTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri başladı. İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamaları için ödenen bu yardım yüzde 30 zamlı haliyle hesaplara geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yardım ödemeleri kapsamında 434 milyon 39 bin lira yatırıldığını belirtti ve 160 bine yakın çocuğun bu yardımdan yararlandığını ifade etti.

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SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...

2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı okul öncesi çocuklar için 2.059,99 TL olarak ödenmektedir. İlköğretim çağındaki çocuklar için 3.090,00 TL ödenirken, ortaöğretim çağındaki çocuklar için 3.295,99 TL, ortaöğretim çağında fakat okumayan çocuklar için 2.059,99 TL ödenmektedir. Yükseköğretim çağındaki çocuklar için de 3.708,00 TL, kuruluş bakımından ayrılan gençler için de 1.648,00 TL ödeme yapılıyor.

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SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...

2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı okul öncesi çocuklar için 2.059,99 TL olarak ödenmektedir. İlköğretim çağındaki çocuklar için 3.090,00 TL ödenirken, ortaöğretim çağındaki çocuklar için 3.295,99 TL, ortaöğretim çağında fakat okumayan çocuklar için 2.059,99 TL ödenmektedir. Yükseköğretim çağındaki çocuklar için de 3.708,00 TL, kuruluş bakımından ayrılan gençler için de 1.648,00 TL ödeme yapılıyor.

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SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...

SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı başvuruları için, İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçe ile ve e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılmaktadır. Başvuru sırasında istenen belgeler şunlardır:

Dilekçe,

T.C. Kimlik Numarası beyanı,

Gerektiğine alınacak sağlık raporu ve öğrenci belgesi,

İŞKUR ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler,