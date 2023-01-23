23 Ocak 2023, Pazartesi
1.300 güvenlik, 15.000 işçi ve 2.715 temizlik personeli alımı yapılacak! İŞKUR son dakika duyurdu! 81 ilde 18 - 45 yaş arası başvurabilir
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından personel alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. İş arayışında olanlar 2023 yılının ilk günlerinde gelecek yeni alım ilanlarına gözlerini çevirdi. Özel ve kamuda görev almak üzere en az ilkokul mezunu 19 bin personel alımı yapılacak. Kurumların talepleri doğrultusunda yayınladıkları ilanlar ile başvurular gerçekleştirilecek. İŞKUR üzerinden kayıtlarını tamamlayanlar başvuru sayfları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. İşte, İŞKUR tarafından açılan ilanlar!
Giriş Tarihi: 23.01.2023 12:23
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