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Haberler Galeri 1.300 güvenlik, 15.000 işçi ve 2.715 temizlik personeli alımı yapılacak! İŞKUR son dakika duyurdu! 81 ilde 18 - 45 yaş arası başvurabilir

1.300 güvenlik, 15.000 işçi ve 2.715 temizlik personeli alımı yapılacak! İŞKUR son dakika duyurdu! 81 ilde 18 - 45 yaş arası başvurabilir

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından personel alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. İş arayışında olanlar 2023 yılının ilk günlerinde gelecek yeni alım ilanlarına gözlerini çevirdi. Özel ve kamuda görev almak üzere en az ilkokul mezunu 19 bin personel alımı yapılacak. Kurumların talepleri doğrultusunda yayınladıkları ilanlar ile başvurular gerçekleştirilecek. İŞKUR üzerinden kayıtlarını tamamlayanlar başvuru sayfları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. İşte, İŞKUR tarafından açılan ilanlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023 12:23
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1.300 güvenlik, 15.000 işçi ve 2.715 temizlik personeli alımı yapılacak! İŞKUR son dakika duyurdu! 81 ilde 18 - 45 yaş arası başvurabilir

İŞKUR üzerinden personel ilanları yayımlandı. En az ilkokul mezunu olanların başvurabileceği ilanlar için detaylar netleşti. Kamu kurumları ve özel sektörde Ocak ayının ilk günlerinde boş kontenjanlar için alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu ve Resmi Gazete, özel güvenlik görevlisi, vasıflı ve vasıfsız işçi ve temizlik personeli alımı için kendi resmi internet sayfasında yeni iş ilanları duyurdu. İşte, İŞKUR personel alımına yönelik detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1.300 güvenlik, 15.000 işçi ve 2.715 temizlik personeli alımı yapılacak! İŞKUR son dakika duyurdu! 81 ilde 18 - 45 yaş arası başvurabilir

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DSİ personel alımı başvurusu "Kariyer Kapısı" internet adresi üzerinden 11.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır.

DSİ personel alımı için şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.

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1.300 güvenlik, 15.000 işçi ve 2.715 temizlik personeli alımı yapılacak! İŞKUR son dakika duyurdu! 81 ilde 18 - 45 yaş arası başvurabilir

Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asil olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

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1.300 güvenlik, 15.000 işçi ve 2.715 temizlik personeli alımı yapılacak! İŞKUR son dakika duyurdu! 81 ilde 18 - 45 yaş arası başvurabilir

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

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1.300 güvenlik, 15.000 işçi ve 2.715 temizlik personeli alımı yapılacak! İŞKUR son dakika duyurdu! 81 ilde 18 - 45 yaş arası başvurabilir

5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3,önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan
türünden geçerli bir puana sahip olmak.

6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.