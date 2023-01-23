1.300 güvenlik, 15.000 işçi ve 2.715 temizlik personeli alımı yapılacak! İŞKUR son dakika duyurdu! 81 ilde 18 - 45 yaş arası başvurabilir

5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3,önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan

türünden geçerli bir puana sahip olmak.

6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.