HaberlerGaleriEYT'liye MART ayında ALTIN BİLEZİK! 3 YIL SÖZÜ VERENLERE 10.000+MAAŞ ÖDEMESİ YOLDA! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?
EYT'liye MART ayında ALTIN BİLEZİK! 3 YIL SÖZÜ VERENLERE 10.000+MAAŞ ÖDEMESİ YOLDA! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?
EYT yasası ve yüzde 30'luk zam oranının etkisiyle bankaların emekli promosyonlarının tekrar şekillenmesi bekleniyor. Banka promosyon ücretlerinin EYT yasasının Meclis'ten geçmesi sonrası yeniden 10 bin TL'lerin üzerine çıkması bekleniyor. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? EYT'li banka seçimi yaparken nelere dikkat etmeli?