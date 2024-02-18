HaberlerGaleriİkramiye için tarihe dikkat! Yeni emekli ve EYT’liler de zamlı bayram ikramiyesinden yararlanacak mı?
İkramiye için tarihe dikkat! Yeni emekli ve EYT’liler de zamlı bayram ikramiyesinden yararlanacak mı?
Bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50 zamdan yeni emekli olanlar ve emeklilik başvurusu yapanlar da yararlanacak. Ancak tarihlere dikkat etmek gerekiyor. Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar başvuran EYT'liler ve sigortalılar sadece Kurban bayramı ikramiyesini alabilecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 18.02.2024 18:11Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 18:11