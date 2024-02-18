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Haberler Galeri İkramiye için tarihe dikkat! Yeni emekli ve EYT’liler de zamlı bayram ikramiyesinden yararlanacak mı?

İkramiye için tarihe dikkat! Yeni emekli ve EYT’liler de zamlı bayram ikramiyesinden yararlanacak mı?

Bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50 zamdan yeni emekli olanlar ve emeklilik başvurusu yapanlar da yararlanacak. Ancak tarihlere dikkat etmek gerekiyor. Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar başvuran EYT'liler ve sigortalılar sadece Kurban bayramı ikramiyesini alabilecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 18.02.2024 18:11 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 18:11
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İkramiye için tarihe dikkat! Yeni emekli ve EYT’liler de zamlı bayram ikramiyesinden yararlanacak mı?

Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye zammını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.


Bayram ikramiyesini 2018'de getirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Önce bin liraydı, evvela bin 100, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi.

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İkramiye için tarihe dikkat! Yeni emekli ve EYT’liler de zamlı bayram ikramiyesinden yararlanacak mı?

Böylece emeklilerin yıllık ikramiye bedeli 6 bin liraya çıkmış oldu. Açıklamanın ardından yasal düzenleme de hazırlanarak TBMM'ye sunuldu. Ödenecek zamlı ikramiyeden SGK'dan maaş alan tüm hak sahipleri yararlanacak.

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İkramiye için tarihe dikkat! Yeni emekli ve EYT’liler de zamlı bayram ikramiyesinden yararlanacak mı?

Bu arada emeklilik için gün sayan, başvurusunu yapmış ancak işlemlerin bitmesini bekleyen, ya da yeni emekli olanlar da yararlanacak.

Ancak belli tarihlere dikkat etmek gerekiyor.

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İkramiye için tarihe dikkat! Yeni emekli ve EYT’liler de zamlı bayram ikramiyesinden yararlanacak mı?

İKRAMİYE İÇİN TARİH ÖNEMLİ

Bilindiği gibi bayram ikramiyeleri Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alan vatandaşlara ödeniyor. Yani burada ana kriter aylık alıyor olmak.

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İkramiye için tarihe dikkat! Yeni emekli ve EYT’liler de zamlı bayram ikramiyesinden yararlanacak mı?

Dolayısıyla emekliler açısından da aylığı ödenenler ya da ödenmeye, bir başka deyişle hesaplanmaya başlayanlar hak sahibi oluyor. Bu yıl için ilk ikramiye Ramazan bayramı öncesi 1-9 Nisan tarihlerinde ödenecek. Yani 1 Nisan itibariyle maaş almaya hak kazanmış ya da kazanacak tüm emekliler bu ikramiyeyi alacak.