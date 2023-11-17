17 Kasım 2023, Cuma
SDÜ lise mezunu alım yapıyor! Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Aşçı, Bulaşıkçı, Spor Uzmanı, Duvarcı, Boyacı, Şoför ve Büro Personeli başvuru şartları…
Süleyman Demirel Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları ilan metni ile açıklayan üniversite online olarak başvuruları toplamaya başladı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 17.11.2023 18:09 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 18:09
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