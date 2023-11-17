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Haberler Galeri SDÜ lise mezunu alım yapıyor! Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Aşçı, Bulaşıkçı, Spor Uzmanı, Duvarcı, Boyacı, Şoför ve Büro Personeli başvuru şartları…

SDÜ lise mezunu alım yapıyor! Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Aşçı, Bulaşıkçı, Spor Uzmanı, Duvarcı, Boyacı, Şoför ve Büro Personeli başvuru şartları…

Süleyman Demirel Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları ilan metni ile açıklayan üniversite online olarak başvuruları toplamaya başladı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.11.2023 18:09 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 18:09
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SDÜ lise mezunu alım yapıyor! Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Aşçı, Bulaşıkçı, Spor Uzmanı, Duvarcı, Boyacı, Şoför ve Büro Personeli başvuru şartları…

Süleyman Demirel Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Aşçı, Bulaşıkçı, Spor Uzmanı, Duvarcı, Boyacı, Şoför ve Büro Personeli kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı. İşte merak edilen detaylar ve ayrıntılar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SDÜ lise mezunu alım yapıyor! Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Aşçı, Bulaşıkçı, Spor Uzmanı, Duvarcı, Boyacı, Şoför ve Büro Personeli başvuru şartları…

BAŞVURULARU TARİHİ VE ŞEKLİ

Süleyman Demirel Üniversitesi personel alımı başvuruları 17 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 1 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar üniversitenin İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi'nden (https://ikbasvuru.sdu. edu.tr) online olarak başvurularını tamamlayabilecek. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU EKRANI

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SDÜ lise mezunu alım yapıyor! Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Aşçı, Bulaşıkçı, Spor Uzmanı, Duvarcı, Boyacı, Şoför ve Büro Personeli başvuru şartları…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Adayın başvurduğu pozisyon niteliğine göre 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

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SDÜ lise mezunu alım yapıyor! Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Aşçı, Bulaşıkçı, Spor Uzmanı, Duvarcı, Boyacı, Şoför ve Büro Personeli başvuru şartları…

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)( zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

6- Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

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SDÜ lise mezunu alım yapıyor! Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Aşçı, Bulaşıkçı, Spor Uzmanı, Duvarcı, Boyacı, Şoför ve Büro Personeli başvuru şartları…

7- Tercih edilecek pozisyonun için belirlenen özel şartları taşıyor olmak.

8- Üniversite yönetimi tarafından gerekli görüldüğü takdirde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.

9- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)