18 Kasım 2023, Cumartesi
Faturanın 270 milyar TL'si devletten! O bölgede hedef günlük 100 bin varil
Enerjide tam bağımsızlık hamlesiyle birçok bölgede sondaj faaliyetleri devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Karadeniz gazından bugüne kadar 6,4 milyar metreküp gazın vatandaşa bedelsiz olarak ulaştırıldığını açıkladı. Bakan Bayraktar, 2022'de vatandaşın elektrik ve doğalgaz tüketiminin 270 milyar TL'sini devletin karşıladığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 18.11.2023 07:25
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