Faturanın 270 milyar TL’si devletten! O bölgede hedef günlük 100 bin varil

Bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bayraktar, vatandaşın enerji faturasını düşürmek için yaptıkları desteklemeleri açıklayarak, "İhtiyaç sahibi hanelere 2019'dan bugüne kadar toplam 18.2 milyar TL tutarında elektrik desteği verdik. 2022'de 1.9 milyon aileye 1.7 milyon ton kömür desteği sağladık. 2023'te de ısınma amaçlı kömür desteğine devam ediyoruz. Kömür desteği alan hanelerden isteyenler bunu doğalgaz olarak da kullanabiliyor. Bu kapsamda 634.3 milyon TL tutarında doğalgaz desteği verdik. 2022'de vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgaz tüketimlerinin 270 milyar TL'si devletimiz tarafından karşılandı" dedi.