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Faturanın 270 milyar TL'si devletten! O bölgede hedef günlük 100 bin varil

Enerjide tam bağımsızlık hamlesiyle birçok bölgede sondaj faaliyetleri devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Karadeniz gazından bugüne kadar 6,4 milyar metreküp gazın vatandaşa bedelsiz olarak ulaştırıldığını açıkladı. Bakan Bayraktar, 2022'de vatandaşın elektrik ve doğalgaz tüketiminin 270 milyar TL'sini devletin karşıladığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 18.11.2023 07:25
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Faturanın 270 milyar TL’si devletten! O bölgede hedef günlük 100 bin varil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2022'de vatandaşların elektrik ve doğalgaz tüketimlerinin 270 milyar TL'sinin devlet tarafından karşılandığını söyledi.
Bayraktar, konut, ibadethane ve cemevi abonelerine Karadeniz Gazı'ndan yapılan destekleme kapsamında ise 6.4 milyar metreküp doğalgazın bedelsiz olarak vatandaşa ulaştırıldığını anlattı.

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Faturanın 270 milyar TL’si devletten! O bölgede hedef günlük 100 bin varil

Bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bayraktar, vatandaşın enerji faturasını düşürmek için yaptıkları desteklemeleri açıklayarak, "İhtiyaç sahibi hanelere 2019'dan bugüne kadar toplam 18.2 milyar TL tutarında elektrik desteği verdik. 2022'de 1.9 milyon aileye 1.7 milyon ton kömür desteği sağladık. 2023'te de ısınma amaçlı kömür desteğine devam ediyoruz. Kömür desteği alan hanelerden isteyenler bunu doğalgaz olarak da kullanabiliyor. Bu kapsamda 634.3 milyon TL tutarında doğalgaz desteği verdik. 2022'de vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgaz tüketimlerinin 270 milyar TL'si devletimiz tarafından karşılandı" dedi.

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Faturanın 270 milyar TL’si devletten! O bölgede hedef günlük 100 bin varil

GÜNLÜK 40 MİLYON M3
Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan günlük yaklaşık 4 milyon metreküp üretime ulaşıldığını belirten Bayraktar, bu üretimin 1.5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşıladığını ifade etti. Bayraktar, "Faz-1 kısmı tamamlandığında üretimimizi günlük 10 milyon metreküpe, Faz-2 kısmı tamamlandığında ise günlük 40 milyon metreküpe çıkaracağız" dedi. Bayraktar, Gabar'da günlük 23 bin varil ham petrol üretildiğini, hedefin 2024 sonunda günlük 100 bin varil olduğunu anlattı.

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Faturanın 270 milyar TL’si devletten! O bölgede hedef günlük 100 bin varil

AFRİKA VE KAFKASYA'DA ARAMA
Hidrokarbon çalışmalarının sadece yurt içi ile sınırlı tutulmadığına işaret eden Bayraktar, "Irak, Libya, Afrika, Kafkasya ve diğer coğrafyalarda petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız" ifadelerini kullandı.

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Faturanın 270 milyar TL’si devletten! O bölgede hedef günlük 100 bin varil

NAHÇIVAN'A 500 MİLYON M3 GAZ
Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova ile gaz ihracatı anlaşmalarını hayata geçirdiklerini hatırlatan Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte ihracat bağlantılarımıza yeni ülkelerin eklenmesine yönelik çalışacağız. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ortak amaçları etrafında Nahçıvan'ın doğalgazının temin edilmesine yönelik Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesini en kısa zamanda tamamlayarak Nahçıvan'ın 500 milyon metreküplük yıllık gaz ihtiyacının tamamını karşılayacağız" dedi.