Sayılı günler kaldı! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte tarih...

TOKİ 100 bin sosyal konut için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen TOKİ her yıl 100 bin sosyal konut inşa edecek. TOKİ evleri ihtiyaç sahipleri ve dar gelirliler için yapılacak. İlk sosyal konut projesinin başvuruları 16 Aralık - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alındı. 2+1 daireler için 500, 3+1 daireler için ise 1000 TL başvuru ücreti ödendi. TOKİ projelerin yapılacağı ilçeleri de tek tek açıkladı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için 1 milyon 211 bin kişi başvuruda bulundu. Başvuruların büyük kısmı Megakent İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbul projeden aslan payını alacak ve 10 bin konut inşa edilecek. Başvuru işlemini tamamlayanların gözü kulağı TOKİ'den gelecek kura çekimi haberinde. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte tarih...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 17:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





