29 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Sayılı günler kaldı! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte tarih...

TOKİ 100 bin sosyal konut için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen TOKİ her yıl 100 bin sosyal konut inşa edecek. TOKİ evleri ihtiyaç sahipleri ve dar gelirliler için yapılacak. İlk sosyal konut projesinin başvuruları 16 Aralık - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alındı. 2+1 daireler için 500, 3+1 daireler için ise 1000 TL başvuru ücreti ödendi. TOKİ projelerin yapılacağı ilçeleri de tek tek açıkladı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için 1 milyon 211 bin kişi başvuruda bulundu. Başvuruların büyük kısmı Megakent İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbul projeden aslan payını alacak ve 10 bin konut inşa edilecek. Başvuru işlemini tamamlayanların gözü kulağı TOKİ'den gelecek kura çekimi haberinde. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte tarih...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 17:11
  • 1
  • 30
Sayılı günler kaldı! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte tarih...

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekimi için geri sayım başladı. TOKİ evleri için başvuru işlemleri 16 Aralık - 15 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Başvuruların ardından kura çekimi heyecanı başladı. TOKİ sosyal konut projesine ilgi beklenenin üzerinde oldu. 100 bin konut için 12 kat fazla başvuru geldi. Açıklanan son rakama göre 1 milyon 211 bin kişi TOKİ'ye başvuruda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100 bin sosyal konutun her yıl yapılmasını istedi. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte tarih...

  • 2
  • 30
Sayılı günler kaldı! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte tarih...

TOKİ EV FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

TOKİ'nin inşa edeceği 2+1 sosyal konutlar 140 ila 180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar ise 160 ila 210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.

  • 3
  • 30
Sayılı günler kaldı! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte tarih...

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Konutların fiyatının yüzde 10'u peşin olacakken, kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir.

  • 4
  • 30
Sayılı günler kaldı! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte tarih...

2+1 daire ödeme planı

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

  • 5
  • 30
Sayılı günler kaldı! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte tarih...

3+1 daire ödeme planı

100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle evini alacak.