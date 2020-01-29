En az 10 bin 229 TL maaş! Almanya işçi alımı yapıyor... İşte başvuru şartları...

Türkiye'de binlerce kişi yurt dışında çalışmak için fırsat kolluyor. Yurt dışı iş ilanları büyük ilgi görürken, özellikle Almanya'da çok sayıda Türk çalışan olması nedeniyle ilanlar daha büyük ilgi görüyor. Almanya, Türkiye'den bazı meslekleri yerine getirmesi için personel alımı yapacak. Almanya'da çalışmak isteyen vatandaşlar İŞKUR üzerinden müracaat yapacak. Almanya'da çalışacak personeller en az 1557 Euro kazanacak. Bu da TL olarak 10 bin 229 TL demek. Peki, İŞKUR Almanya işçi alım şartları neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 16:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





