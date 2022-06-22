Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne kadar? Mesleklere göre tek tek hesaplandı

Memur maaşı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi, önümüzdeki ay zamlı maaşlarına kavuşacak. Her yıl Ocak ve Temmuz döneminde altı aylık enflasyon oranına göre memur maaşlarında artış yapılacak. Memur emeklilerine yüzde 7'lik toplu sözleşme artışına ilaveten 6 aylık enflasyona göre fark da verilecek. Memurlar da yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı alacak. Peki, memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne kadar? İşte haberin detayları...