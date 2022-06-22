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Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne kadar? Mesleklere göre tek tek hesaplandı

Memur maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte 2022'nin ilk altı aylık enflasyonu belirlenmiş olacak. Geriye son 1 veri kalırken, memur maaşlarının ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Peki, memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2022 18:31
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Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne kadar? Mesleklere göre tek tek hesaplandı

Memur maaşı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi, önümüzdeki ay zamlı maaşlarına kavuşacak. Her yıl Ocak ve Temmuz döneminde altı aylık enflasyon oranına göre memur maaşlarında artış yapılacak. Memur emeklilerine yüzde 7'lik toplu sözleşme artışına ilaveten 6 aylık enflasyona göre fark da verilecek. Memurlar da yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı alacak. Peki, memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne kadar? Mesleklere göre tek tek hesaplandı

MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi (Ocak-Mayıs enflasyonu) yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Buna göre, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e çıktı. Kesin zam oranı için son bir veri (Haziran enflasyonu) kaldı.

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Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne kadar? Mesleklere göre tek tek hesaplandı

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜZDE 40.75

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu. Bu tahmi gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7 ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 zam yapılacak.

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Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne kadar? Mesleklere göre tek tek hesaplandı

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur: Şu an 6.429 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 35.14 zam uygulanması halinde 8.688 lira olacak. Zam oranının yüzde 40.25 olması durumunda ise 9.016 liraya yükselecek.

Memur emeklisi: En düşük memur emeklisi maaşı şu an 4.289 lira olarak uygulanıyor. Temmuz zammının yüzde 35.14 çıkması durumunda 5.797 lira, yüzde 40.25 olması halinde ise 6.016 lira olacak.

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Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne kadar? Mesleklere göre tek tek hesaplandı

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Genel Müdür (1/4): Mevcut: 21.330 TL %35.14: 28.825 TL %40.25: 29.915 TL

Şube Müdürü (Üni. mezunu, 1/4): Mevcut: 11.188 TL %35.14: 15.119 TL %40.25: 15.691 TL

Memur (Üni. mezunu, 9/1): Mevcut: 6.854 TL %35.14: 9.262 TL %40.25: 9.612 TL