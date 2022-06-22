22 Haziran 2022, Çarşamba
Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne kadar? Mesleklere göre tek tek hesaplandı
Memur maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte 2022'nin ilk altı aylık enflasyonu belirlenmiş olacak. Geriye son 1 veri kalırken, memur maaşlarının ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Peki, memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne kadar? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.06.2022 18:31
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