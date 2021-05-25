HaberlerGaleriSayılı günler kaldı, kredi müjdesi geldi! Düşük faizli 6 ay ödemesiz kredi imkanı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
Sayılı günler kaldı, kredi müjdesi geldi! Düşük faizli 6 ay ödemesiz kredi imkanı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kredi müjdesi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Nefes Kredisi"nin detayları netleşti. Nefes kredisine başvurular 1 Haziran'da başlayacak. Kamu bankaları olan Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve özel bankalarda nefes kredisi ödemelerine destek veriyor. Plan hayata geçtiği anda bankalar düşük faizle kredi imkanı sağlayacak. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kredi detaylarını sorguluyor. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank nefes kredi ödemesi...