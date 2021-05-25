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Haberler Galeri Sayılı günler kaldı, kredi müjdesi geldi! Düşük faizli 6 ay ödemesiz kredi imkanı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Sayılı günler kaldı, kredi müjdesi geldi! Düşük faizli 6 ay ödemesiz kredi imkanı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kredi müjdesi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Nefes Kredisi"nin detayları netleşti. Nefes kredisine başvurular 1 Haziran'da başlayacak. Kamu bankaları olan Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve özel bankalarda nefes kredisi ödemelerine destek veriyor. Plan hayata geçtiği anda bankalar düşük faizle kredi imkanı sağlayacak. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kredi detaylarını sorguluyor. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank nefes kredi ödemesi...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 19:46
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Sayılı günler kaldı, kredi müjdesi geldi! Düşük faizli 6 ay ödemesiz kredi imkanı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Nefes kredisinden yararlanmak isteyenler gözlerinin 1 Haziran'a çevirdi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde kredi müjdesini duyurmuştu. Kamu ve özel bankaların desteğini sunacağı projede düşük faizli kredi imkanı sağlanacak. 1 Haziran'da Nefes Kredisi için başvurular kabul görecek. 1.4 milyon esnafa hibe destek başvuruları ise bugün. Nefes Kredisi geçen yıl yüzde 7.5 faizle kullandırılmıştı. Düşük faizli kredi imkanından yararlanmak isteyenler duyuruların gelmesini bekliyor. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank nefes kredisi başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sayılı günler kaldı, kredi müjdesi geldi! Düşük faizli 6 ay ödemesiz kredi imkanı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen nefes kredisi işletmelere düşük faizli kredi imkânı sunuyor. Nefes Kredisi geçen yıl yüzde 7.5 faizle kullandırılmıştı. Edinilen bilgiye göre kredi piyasa faizinin çok altında kullandırılacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi ile verilecek.

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Sayılı günler kaldı, kredi müjdesi geldi! Düşük faizli 6 ay ödemesiz kredi imkanı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Nefes kredisinin ciro düşüşü olan firmalara verilmesi konusu değerlendiriliyor. TOBB ile üye 365 oda ve borsaların bankalardaki mevduatları faiz ve kâr payı geliri karşılığında bu bankalar aracılığıyla indirimli oranlarda kredi olarak kullandırılacak. Başvurular nefes kredisi protokolüne imza atan bankalara yapılacak. Nefes kredisinden yararlanma koşulları daha öncekilere göre kolaylaştırılacak.

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Sayılı günler kaldı, kredi müjdesi geldi! Düşük faizli 6 ay ödemesiz kredi imkanı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

6 AY ÖDEMESİZ DESTEK

Kredinin toplam hacmi oda ve borsaların bunun için ayırabilecekleri kaynakları merkeze bildirmeleri ile netleşecek. İlk taksit ödemelerinin daha önceki kredi desteklerinde olduğu gibi 6 ay ödemesiz olması durumunda ilk taksitler gelecek yıl ödenecek.

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Sayılı günler kaldı, kredi müjdesi geldi! Düşük faizli 6 ay ödemesiz kredi imkanı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR

Ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen 1.4 milyon esnafa verilecek hibe destek programına başvurular da bugün başlıyor. Başvurular bir ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak.