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Bankada parası olanlar dikkat! Birikiminiz bir anda buhar olabilir! Tek tek sıralandı...

Bankada parası olanlar için flaş açıklama geldi. Bu tuzağa düşerseniz bankadaki tüm paranız buhar oluyor. Dolandırıcılar hem telefon hem de internet yoluyla hesabınızı boşaltmaya çalışıyor. Bakanlık, dolandırıcılardan korunma yollarını tek tek sıraladı. Yapılan açıklamada, "Kişisel bilgilerinizi güvende tutun. Banka şifreleri, telefon ve sosyal medya hesaplarınıza ait şifreler, kimlik bilgileri gibi özel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin. Rehberden rastgele telefon numaralarını arayarak satış yapmaya çalışan kişilere karşı temkinli olun." ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 25.05.2021 21:02 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 21:02
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Bankada parası olanlar dikkat! Birikiminiz bir anda buhar olabilir! Tek tek sıralandı...

Bankada parası olanlar dikkat... Birikiminiz bir anda buhar olabilir. Tek tek sıralandı. Bankada parası olan milyonları ilgilendiren flaş açıklama. Telefon ve internet dolandırıcıları her gün yeni bir yöntemle insanları tuzağa düşürüyor. Telefonda kendisini savcı, polis veya asker olarak tanıtıp, "Adınız darbeciler listesinde" diyerek para isteyenlerden sonra şimdi yüksek kazanç ve 'yatırım dolandırıcıları' internette kol geziyor.

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Bankada parası olanlar dikkat! Birikiminiz bir anda buhar olabilir! Tek tek sıralandı...

157 BİN TL DOLANDIRILDI

Bu yöntemde, az para yatırıp, çok kazanç vaat ediliyor. 'Yatırım dolandırıcılığı'nın son kurbanı Antalya'da yaşayan G.Y. oldu. Hesabı ele geçirilen bir arkadaşının yaptığını sandığı "F. yatırım borsası sayesinde 5 bin TL yatırdım 57 bin TL kazandım" paylaşımına kandı. Dolandırıcıların tuzağına düştü. Ayrıldığı işyerinden aldığı tazminatla birlikte 157 bin liralık birikimi uçtu gitti.

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Bankada parası olanlar dikkat! Birikiminiz bir anda buhar olabilir! Tek tek sıralandı...

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

G.Y. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'nitelikli dolandırıcılık'tan suç duyurusunda bulundu. Savcılığa dolandırıcılarla yaptığı yazışmaların ekran görüntülerini ve banka havalelerini de sundu. Herkese uyarı niteliği taşıyan yeni dolandırıcılık yöntemini de anlatan G.Y.'nin suç duyurusu özetle şöyle: "26 Nisan 2021 tarihinde saat 14:30 sıralarında Instagram hesabımda dolaşırken hesabımda ekli olan g.. kullanıcı isimli arkadaşımın 'F. yatırım borsası sayesinde 5 bin TL yatırdım, 57 bin TL kazandım' paylaşımı üzerine kendisine mesaj attım ve nasıl olduğunu sordum. Arkadaşım sandığım şahıs bana garanti kazanacağımı söyleyip, ismi E.A. olan bir numara verdi ve görüşmemi istedi. WhatsApp'tan arayıp konuştum. Bana '15 bin TL yatırırsam, 228 bin TL kazanacağımı' söyledi. Parayı yatırdım.

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Bankada parası olanlar dikkat! Birikiminiz bir anda buhar olabilir! Tek tek sıralandı...

Şahıs bana kazancımın gerçekleştiğini ancak 25 bin 333 TL banka masrafının yatırılması gerektiğini söyledi. Bu parayı da EFT yaptım. Sonra şahıs benden vergi masrafı, bloke masrafı ve dosya masrafı adı altında para istedi. Bu kişiler son olarak kazandığım miktarın tamamını alabilmem için 53 bin 299.73 TL göndermem gerektiğini söyledi. Ancak param kalmadığı için bu miktarı kendilerine gönderemeyeceğimi söyledim. Şahıs parayı göndermezsem tüm işlemleri iptal edeceklerini ve beni 189 bin TL değerinde dava edeceklerini söyledi. Tüm bunlardan sonra arkadaşımın hesabının çalındığını öğrendim ve dolandırıldığımı anladım."

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Bankada parası olanlar dikkat! Birikiminiz bir anda buhar olabilir! Tek tek sıralandı...

TELEFON DOLANDIRICILIĞI

Dolandırıcıların kullanmakta olduğu belli telefon numaraları bulunmaktadır. Bu numaralar genellikle geri arandığında ulaşılmayan telefonlardır. Numaralar alan kodları ile başlayabileceği gibi, ülke kodları ya da 0850 ile de başlayabilmektedir.

Kendisini polis, savcı ya da asker şeklinde tanıtan dolandırıcılar genellikle "suça karıştınız", "terör örgütüne yardımda bulundunuz" gibi ithamlarda bulunarak para talep etmektedir. Unutmayınız kamu görevlileri hiçbir zaman sizi telefonla arayarak para talep etmez.