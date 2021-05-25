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Bankada parası olanlar dikkat! Birikiminiz bir anda buhar olabilir! Tek tek sıralandı...
Bankada parası olanlar için flaş açıklama geldi. Bu tuzağa düşerseniz bankadaki tüm paranız buhar oluyor. Dolandırıcılar hem telefon hem de internet yoluyla hesabınızı boşaltmaya çalışıyor. Bakanlık, dolandırıcılardan korunma yollarını tek tek sıraladı. Yapılan açıklamada, "Kişisel bilgilerinizi güvende tutun. Banka şifreleri, telefon ve sosyal medya hesaplarınıza ait şifreler, kimlik bilgileri gibi özel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin. Rehberden rastgele telefon numaralarını arayarak satış yapmaya çalışan kişilere karşı temkinli olun." ifadeleri kullanıldı.
Giriş Tarihi: 25.05.2021 21:02 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 21:02
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