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Emeklilik müjdesi geldi! Para ödeyen emeklilik hakkı kazanacak! 4 ay süresi var...
Emekli olmak milyonlarca vatandaşın hayalidir. Borcunu ödeyen binlerce kişi emekli olabilecek. Geçen yılki yapılandırma düzenlemesinden yararlanamayanlara, yararlandığı halde hakkını kaybedenlere çok önemli kolaylık sağlayan yeni torba yasa geliyor. Düzenleme sonrasında küçük bir ödemeyle emeklilik yolu açılmış olacak. Birikmiş borçların uygun bütçeyle ödenmesi amaçlanıyor. İşte, emeklilik için verilen müjdenin detayları...
Giriş Tarihi: 25.05.2021 19:22
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