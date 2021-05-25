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Emeklilik müjdesi geldi! Para ödeyen emeklilik hakkı kazanacak! 4 ay süresi var...

Emekli olmak milyonlarca vatandaşın hayalidir. Borcunu ödeyen binlerce kişi emekli olabilecek. Geçen yılki yapılandırma düzenlemesinden yararlanamayanlara, yararlandığı halde hakkını kaybedenlere çok önemli kolaylık sağlayan yeni torba yasa geliyor. Düzenleme sonrasında küçük bir ödemeyle emeklilik yolu açılmış olacak. Birikmiş borçların uygun bütçeyle ödenmesi amaçlanıyor. İşte, emeklilik için verilen müjdenin detayları...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 19:22
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Emeklilik müjdesi geldi! Para ödeyen emeklilik hakkı kazanacak! 4 ay süresi var...

Emeklilik müjdesi geldi. Para ödeyen emeklilik hakkı kazanacak. 4 ay süresi var. Pandemi döneminde ekonomik olarak zorlu süreçten geçen esnaf ve işletmelere birçok kolaylık tanınıyor. Haziran ayının ilk haftasına kadar yasalaşması beklenen düzenleme, özellikle 30 Nisan 2021 (dahil) itibarıyla biriken sigorta prim borçlarının az bir farkla ödenmesini sağlayacak. Torba yasa tasarısının içinde emekli olmayı bekleyen vatandaşları ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Düzenleme sonrasında birikmiş boçların küçük farkla kapatılması ve emeklilik yolunun açılması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik müjdesi geldi! Para ödeyen emeklilik hakkı kazanacak! 4 ay süresi var...

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren şahıslara, esnafa ve işletmelere yönelik önemli kolaylıklar sağlayan torba yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. Haziran ayının ilk haftasına kadar yasalaşması beklenen düzenleme, özellikle 30 Nisan 2021 (dahil) itibarıyla biriken sigorta prim borçlarının az bir farkla ödenmesini sağlayacak.

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Emeklilik müjdesi geldi! Para ödeyen emeklilik hakkı kazanacak! 4 ay süresi var...

İHYA HAKKI TANINACAK

Bu borçlar arasında direkt vatandaşı ilgilendirenler arasında Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu geliyor. Peki düzenleme ne sağlayacak? Tasarı mevcut haliyle yasalaşırsa daha önce borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan Bağkur'luların yapılandırma kanunu kapsamında prim borçlarını ödedikleri takdirde sigortalılık süreleri yeniden canlandırılarak, emekliliklerine sayılacak.

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Emeklilik müjdesi geldi! Para ödeyen emeklilik hakkı kazanacak! 4 ay süresi var...

4 AYLIK SÜRE VERILECEK

İhya (canlandırma) için yasanın çıktığı ayı takip eden ay başından itibaren 4 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapılabilecek. Sigortalılık süreleri durdurulan kişiler (Bağkur'lu esnaf ve tarım Bağkur'u olanlar) prim borçlarını SGK'ya hesaplattıracaklar. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde (31 Ekim 2021'e kadar) ödenmesi halinde ihya işlemi gerçekleşmiş sayılacak. Borcun tamamı bu süre içinde yatırılmazsa ihya geçerli sayılmayacak.

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Emeklilik müjdesi geldi! Para ödeyen emeklilik hakkı kazanacak! 4 ay süresi var...

ENFLASYON FARKINA GÖRE

Primler, borçlu olunan yıla göre hesaplanacak (önceki borca göre yüzde 60-70 indirim olacak). Hesaplanan borç anaparası ile eklenen enflasyon farkı ödendikten sonra yaş ve sigortalılık süresi yeterliyse emekli maaşı bağlanacak. Hayatta olmayan Bağkur'luların eş ve çocukları, dul ve yetim aylığı bağlatmak için isterlerse kendileri de ihya başvurusunda bulunabilecek.