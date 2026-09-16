Ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. Bu kez konu, satışı gerçekleşen bir evin kira bedelinin hangi malike ait olduğu oldu.

Bursa'da yaşayan B.K., yılların birikimiyle satın aldığı daireyle ilgili beklemediği bir durumla karşılaştı. Dairenin eski sahibi, satıştan sonra da kiracıdan kira bedeli almaya devam etti.