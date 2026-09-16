Evini sattı ama kirayı almaya devam etti! Yargıtay’dan ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren karar
Satışını yaptığı evin kira bedelini almaya devam eden eski mülk sahibi, kiracının ödediği bedeli iade etmeyince konu yargıya taşındı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, satış tarihinden sonraki döneme ait kira bedelinin yeni malike ait olduğuna hükmetti.
Ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. Bu kez konu, satışı gerçekleşen bir evin kira bedelinin hangi malike ait olduğu oldu.
Bursa'da yaşayan B.K., yılların birikimiyle satın aldığı daireyle ilgili beklemediği bir durumla karşılaştı. Dairenin eski sahibi, satıştan sonra da kiracıdan kira bedeli almaya devam etti.
ESKİ MALİK KİRA BEDELİNİ İADE ETMEDİ
Dairenin satışının ardından eski kiracının sözleşmesinin devam etmesine karar verildi. Kiracı, eski ev sahibinin talebi üzerine bir aylık kira bedelini eski malikin hesabına yatırdı.
Yeni malik B.K., yapılan ödemenin yanlış hesaba yapıldığını belirterek eski mülk sahibinden kira bedelinin iadesini istedi. Ancak talebine karşılık alamayınca Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
B.K., eski malikin kötü niyetli davranarak kiracıdan 13 bin 500 lira kira bedeli tahsil ettiğini ve bu bedeli iade etmediğini ileri sürdü. Kira alacağı için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptalini ve takibin devamını talep etti.
Mahkeme ise davanın reddine karar verdi.
ADALET BAKANLIĞI İTİRAZ ETTİ, DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI
Mahkeme kararının ardından Adalet Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, kira bedeli ödemesinin eski malikin hesabına yapıldığını ancak satış sonrasında kiralananın el değiştirmesiyle yeni malikin kira sözleşmesinin tarafı haline geldiğini belirtti.
Dosya, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin gündemine geldi.
Yargıtay incelemesinde kira sözleşmesinde aylık kira bedellerinin her ayın 15'inde ödeneceğinin kararlaştırıldığı ve kiracının ödemeyi eski malike yaptığı hatırlatıldı.
YARGITAY: SATIŞ SONRASI KİRA BEDELİ YENİ MALİKİN HAKKI
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararında satış tarihinden sonraki döneme ait kira bedelinin yeni malike ait olduğuna dikkat çekildi.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
"Kira sözleşmesinde kira bedelinin peşin ödeneceği kararlaştırılmış olup davalı kiraya verene yapılan ödeme 15.12.2023-14.01.2024 dönemi aylık kira bedelidir. Kiralananı 18.12.2023 tarihinde satın alan davacının bu tarih itibariyle kira bedellerini tahsil etme yetkisi bulunmakta olup kira bedelini peşin olarak tahsil eden davalı kiraya veren, satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür."