Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren karar: Ev satılırsa depozitoyu kim ödeyecek?

Yargıtay, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 310. maddesine dikkat çekti. Buna göre kiralananın mülkiyeti kira sözleşmesinin kurulmasından sonra el değiştirdiğinde yeni malik kendiliğinden kira sözleşmesinin tarafı haline geliyor.

Ancak Yüksek Mahkeme, önceki malikin kira ilişkisinin başlangıcında aldığı depozitoyu yeni malike devrettiğini ispat etmesi gerektiğine hükmetti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yüksek Mahkeme, ilk derece mahkemesince önceki malikin depozito bedelini yeni malike teslim ettiğine ilişkin herhangi bir savunma veya bunu doğrulayan delil bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.