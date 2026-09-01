Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren karar: Ev satılırsa depozitoyu kim ödeyecek?
Yargıtay, kira ilişkisi devam ederken taşınmazın satılması halinde depozitonun iadesine ilişkin önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, önceki malikin aldığı depozitoyu yeni malike devrettiğini ispat edememesi halinde bu bedeli kiracıya iade etmekle yükümlü olduğuna hükmetti.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, taşınmazın kira ilişkisi devam ederken el değiştirmesi sonrasında depozitonun kim tarafından iade edileceğine ilişkin dikkat çeken bir karar verdi.
Gaziantep 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen davada kiracı, taşınmaz için ödediği 300 ABD doları tutarındaki depozitonun iade edilmediğini belirterek icra takibi başlattı.
TAŞINMAZ SATILDI, KİRA SÖZLEŞMESİ DEVAM ETTİ
Dosyaya göre kiracı tarafından ödenen depozitonun ardından kira ilişkisi devam ederken, taşınmaz 13 Temmuz 2020'de yeni malike satıldı. Kira sözleşmesi yeni malikle devam etti.
İlk derece mahkemesi, satışla birlikte yeni malikin kira sözleşmesinin tarafı haline geldiğini belirterek depozito alacağı için önceki malike dava açılamayacağı gerekçesiyle davayı usulden reddetti.
Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, uyuşmazlığın depozito bedelinden kimin sorumlu olduğu noktasında toplandığını belirtti.