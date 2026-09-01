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Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren karar: Ev satılırsa depozitoyu kim ödeyecek?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yargıtay, kira ilişkisi devam ederken taşınmazın satılması halinde depozitonun iadesine ilişkin önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, önceki malikin aldığı depozitoyu yeni malike devrettiğini ispat edememesi halinde bu bedeli kiracıya iade etmekle yükümlü olduğuna hükmetti.

Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren karar: Ev satılırsa depozitoyu kim ödeyecek? 1

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, taşınmazın kira ilişkisi devam ederken el değiştirmesi sonrasında depozitonun kim tarafından iade edileceğine ilişkin dikkat çeken bir karar verdi.

Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren karar: Ev satılırsa depozitoyu kim ödeyecek? 2

Gaziantep 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen davada kiracı, taşınmaz için ödediği 300 ABD doları tutarındaki depozitonun iade edilmediğini belirterek icra takibi başlattı.

Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren karar: Ev satılırsa depozitoyu kim ödeyecek? 3

TAŞINMAZ SATILDI, KİRA SÖZLEŞMESİ DEVAM ETTİ

Dosyaya göre kiracı tarafından ödenen depozitonun ardından kira ilişkisi devam ederken, taşınmaz 13 Temmuz 2020'de yeni malike satıldı. Kira sözleşmesi yeni malikle devam etti.

Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren karar: Ev satılırsa depozitoyu kim ödeyecek? 4

İlk derece mahkemesi, satışla birlikte yeni malikin kira sözleşmesinin tarafı haline geldiğini belirterek depozito alacağı için önceki malike dava açılamayacağı gerekçesiyle davayı usulden reddetti.

Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren karar: Ev satılırsa depozitoyu kim ödeyecek? 5

Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, uyuşmazlığın depozito bedelinden kimin sorumlu olduğu noktasında toplandığını belirtti.

Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren karar: Ev satılırsa depozitoyu kim ödeyecek? 6

DEPOZİTOYU KİM İADE EDECEK?

Yargıtay, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 310. maddesine dikkat çekti. Buna göre kiralananın mülkiyeti kira sözleşmesinin kurulmasından sonra el değiştirdiğinde yeni malik kendiliğinden kira sözleşmesinin tarafı haline geliyor.

Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren karar: Ev satılırsa depozitoyu kim ödeyecek? 7

Ancak Yüksek Mahkeme, önceki malikin kira ilişkisinin başlangıcında aldığı depozitoyu yeni malike devrettiğini ispat etmesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren karar: Ev satılırsa depozitoyu kim ödeyecek? 8

Yargıtay kararında depozitonun yeni malike devredildiğinin kanıtlanamaması halinde güvence bedelini teslim alan önceki malikin kiracıya karşı iade yükümlülüğünün devam edeceği belirtildi.

Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren karar: Ev satılırsa depozitoyu kim ödeyecek? 9

YARGITAY KARARI BOZDU

Yüksek Mahkeme, ilk derece mahkemesince önceki malikin depozito bedelini yeni malike teslim ettiğine ilişkin herhangi bir savunma veya bunu doğrulayan delil bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren karar: Ev satılırsa depozitoyu kim ödeyecek? 10

Bu hususlar dikkate alınmadan verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirleyen Yargıtay, Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz istemini kabul ederek kararı kanun yararına bozdu.

Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren karar: Ev satılırsa depozitoyu kim ödeyecek? 11

Karar, 12 Mayıs 2026 tarihinde oy birliğiyle verildi.

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