Türkiye’nin elektrik ağı büyüyor! 28 milyar dolarlık yatırım yolda

Güneş ve rüzgar enerjisinin önemine değinen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji kapasitesindeki hızlı büyüme, daha fazla üretim tesisini şebekeye entegre etmemizi zorunlu kılıyor. Yeni enerji mimarimizle birlikte daha dirençli, esnek ve modern bir şebekeyi oluşturma gayreti içindeyiz. Yenilenebilir Enerji 2035 Yol Haritamız kapsamında rüzgar ve güneşte 120 gigavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için üretim tarafında yaklaşık 80 milyar dolarlık, iletim altyapısında ise 28 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz."