ANA SAYFA
Fiyatı talebi karşılayan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100 bin sınırında...
Pandemi sürecinde otomobil fiyatlarında yaşanan artış sürüyor. Araba sahibi olmak isteyenler ise fiyatların düşeceği tarih için gelecek açıklamayı bekliyor. Özellikle SUV araçların fiyatlarının sabit kalması yüzleri güldüren tek etken oluyor. Araba alım satımı yapılan ilan sitelerinde 5-10 yaş arası SUV modellerin fiyatları ilgi görmeye devam ediyor. İşte, Fiyatı talebi karşılayan en ucuz SUV araçlar...
Giriş Tarihi: 12.10.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 15:58
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13