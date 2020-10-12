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Fiyatı talebi karşılayan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100 bin sınırında...

Pandemi sürecinde otomobil fiyatlarında yaşanan artış sürüyor. Araba sahibi olmak isteyenler ise fiyatların düşeceği tarih için gelecek açıklamayı bekliyor. Özellikle SUV araçların fiyatlarının sabit kalması yüzleri güldüren tek etken oluyor. Araba alım satımı yapılan ilan sitelerinde 5-10 yaş arası SUV modellerin fiyatları ilgi görmeye devam ediyor. İşte, Fiyatı talebi karşılayan en ucuz SUV araçlar...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 15:58
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Fiyatı talebi karşılayan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100 bin sınırında...

Koronavirüs salgını sürecinde otomobil fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar etkisini sürdürüyor. Araba almak için fiyatların normale dönmesini bekleyenler ise gelecek yorumları yakından takip ediyor. ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatların tekrar düşmesini bekleyenler, fiyatları yakından takip ediyor. Süreçten en az etkilenen araçlar ise SUV modeller oluyor. Fiyatların normal düzeyde seyrettiği SUV araçlar talep görmeye devam ediyor. İşte, fiyatı talebi karşılayan en ucuz SUV araçlar...

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Fiyatı talebi karşılayan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100 bin sınırında...

CHEVROLET CAPTİVA

2013 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

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Fiyatı talebi karşılayan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100 bin sınırında...

DACİA DUSTER

2017 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

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Fiyatı talebi karşılayan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100 bin sınırında...

HYUNDAİ İX 35

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

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Fiyatı talebi karşılayan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100 bin sınırında...

NİSSAN QASHQAİ

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira