Fiyatı talebi karşılayan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100 bin sınırında...

Koronavirüs salgını sürecinde otomobil fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar etkisini sürdürüyor. Araba almak için fiyatların normale dönmesini bekleyenler ise gelecek yorumları yakından takip ediyor. ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatların tekrar düşmesini bekleyenler, fiyatları yakından takip ediyor. Süreçten en az etkilenen araçlar ise SUV modeller oluyor. Fiyatların normal düzeyde seyrettiği SUV araçlar talep görmeye devam ediyor. İşte, fiyatı talebi karşılayan en ucuz SUV araçlar...