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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne kadar, hangi aya kadar uzatıldı? İşte tarihler... Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne kadar, hangi aya kadar uzatıldı? İşte tarihler...
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kısa çalışma ödeneğinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2 ay daha uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, kısa çalışma ödeneği ne kadar, hangi aya kadar uzatıldı? İşte tarihler...
Giriş Tarihi: 16.11.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 16:13
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne kadar, hangi aya kadar uzatıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı. Kısa çalışma ödeneğinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2 ay daha uzatıldı. İşte, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne kadar, hangi aya kadar uzatıldı? İşte tarihler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANANLAR DİKKAT! NE ZAMAN SONA ERECEK?
3.5 Milyondan fazla vatandaşın faydalandığı kısa çalışma ödeneği 17 Kasım tarihinden itibaren yeniden uzatılmıştı. Salgın sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı ile işçi ve işverenler ekonomik anlamda bu ödeneklerle desteklenmeye devam ediyor…
17 KASIM TARİHİNDEN İTİBAREN UZATILDI!
Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ÖDEMELER NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Buna göre, sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Karara göre, işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık'a kadar yararlanmaya devam edecek.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA!
"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.