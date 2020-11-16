Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne kadar, hangi aya kadar uzatıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı. Kısa çalışma ödeneğinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2 ay daha uzatıldı. İşte, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne kadar, hangi aya kadar uzatıldı? İşte tarihler...