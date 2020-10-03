ANA SAYFA
Ekim ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Renault, Fiat, Volkswagen, Toyota araç fiyat listesi...
Ekim ayı otomobil fiyatları güncellendi. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası birçok sektör gibi otomotiv piyasası da pandemiden etkilenmişti. Sıfır araç bulunurluğunun olmaması nedeniyle ikinci el araçlara yönelim artmıştı. Fiyatlarda hareketlilik sürerken, markalar araç fiyatlarını güncelledi. Ekim ayında otomobil almak isteyen vatandaşlar güncel fiyatları araştırıyor. Peki, Renault, Fiat, Volkswagen, Toyota araç fiyatları ne kadar? İşte 2020 Ekim ayı en ucuz otomobiller ve fiyatları...
Giriş Tarihi: 03.10.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 11:58
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14