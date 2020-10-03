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Ekim ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Renault, Fiat, Volkswagen, Toyota araç fiyat listesi...

Ekim ayı otomobil fiyatları güncellendi. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası birçok sektör gibi otomotiv piyasası da pandemiden etkilenmişti. Sıfır araç bulunurluğunun olmaması nedeniyle ikinci el araçlara yönelim artmıştı. Fiyatlarda hareketlilik sürerken, markalar araç fiyatlarını güncelledi. Ekim ayında otomobil almak isteyen vatandaşlar güncel fiyatları araştırıyor. Peki, Renault, Fiat, Volkswagen, Toyota araç fiyatları ne kadar? İşte 2020 Ekim ayı en ucuz otomobiller ve fiyatları...

Giriş Tarihi: 03.10.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 11:58
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Ekim ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Renault, Fiat, Volkswagen, Toyota araç fiyat listesi...

Koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv piyasasında yaşanan hareketlilik fiyatlara yansırken, ekim ayının güncel fiyat listesi belli oldu. Markalar otomobil fiyatlarında güncellemeye gitti. Sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar sürekli güncel fiyatları takip ediyor. Eylül ayında açıklanan listeye göre bazı markalar zam yaparken bazı markalar ise aynı fiyatta sabit kaldı. Peki, Renault, Fiat, Volkswagen, Toyota araç fiyatları ne kadar? İşte 2020 Ekim ayı en ucuz otomobiller ve fiyatları...

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Ekim ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Renault, Fiat, Volkswagen, Toyota araç fiyat listesi...

Audi A3 Sportback 373.141 lira

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Ekim ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Renault, Fiat, Volkswagen, Toyota araç fiyat listesi...

Mercedes A Serisi 347.400 lira

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Ekim ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Renault, Fiat, Volkswagen, Toyota araç fiyat listesi...

Honda Civic Sedan 220.100 lira

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Ekim ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Renault, Fiat, Volkswagen, Toyota araç fiyat listesi...

Seat Ibiza 185.000 lira