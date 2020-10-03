Ekim ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Renault, Fiat, Volkswagen, Toyota araç fiyat listesi...

Koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv piyasasında yaşanan hareketlilik fiyatlara yansırken, ekim ayının güncel fiyat listesi belli oldu. Markalar otomobil fiyatlarında güncellemeye gitti. Sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar sürekli güncel fiyatları takip ediyor. Eylül ayında açıklanan listeye göre bazı markalar zam yaparken bazı markalar ise aynı fiyatta sabit kaldı. Peki, Renault, Fiat, Volkswagen, Toyota araç fiyatları ne kadar? İşte 2020 Ekim ayı en ucuz otomobiller ve fiyatları...