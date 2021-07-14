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Satış patlaması yaşandı tavana vurdu! İkinci el otomobilde dikkat çeken değişim! Volkswagen, Renault, Fiat, Hyundai...

İkinci el araç fiyatlarında yükseliş yaşanması sonrası satışlarda azalma yaşanmıştı. Vaka sayılarında görülen azalış ve aşılama sürecinin hız kazanması sonrası otomobil piyasasında hareketlilik yaşandı. Fiyatlarda yaşanan değişkenlikler sonrası hangi otomobil markasını tercih edeceğini düşünen vatandaşlar, en çok satılan modelleri araştırmaya başladı. Bu yılın haziran ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen binek ve hafif ticari markası Volkswagen oldu. Binek araçta ise en fazla Passat, hafif ticaride de Ford tercih edildi.

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 14.07.2021 15:23 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 15:23
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Satış patlaması yaşandı tavana vurdu! İkinci el otomobilde dikkat çeken değişim! Volkswagen, Renault, Fiat, Hyundai...

İkinci el otomobilde en çok tercih edilen markalar belli oldu. Bir önceki ayın satış verilerine göre, ikinci el otomobil pazarında en çok tercih edilen binek ve hafif ticari araç kategorisinde Volkswagen yer aldı. Renault ve Ford ise VW'yi takip eden markalar olarak listelendi. İşte 2021 Haziran ayı en çok satılan ikinci el araç markaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Satış patlaması yaşandı tavana vurdu! İkinci el otomobilde dikkat çeken değişim! Volkswagen, Renault, Fiat, Hyundai...

EN ÇOK SATILAN İKİNCİ EL ARAÇ MARKALARI

İşte 2021 Haziran ayında en çok satışı gerçekleşen 10 ikinci el otomobil markası:

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Satış patlaması yaşandı tavana vurdu! İkinci el otomobilde dikkat çeken değişim! Volkswagen, Renault, Fiat, Hyundai...

TOYOTA

Satış adet: 4.884

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Satış patlaması yaşandı tavana vurdu! İkinci el otomobilde dikkat çeken değişim! Volkswagen, Renault, Fiat, Hyundai...

PEUGEOT

Satış adet: 6.391

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Satış patlaması yaşandı tavana vurdu! İkinci el otomobilde dikkat çeken değişim! Volkswagen, Renault, Fiat, Hyundai...

BMW

Satış adet: 6.730