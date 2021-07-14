Satış patlaması yaşandı tavana vurdu! İkinci el otomobilde dikkat çeken değişim! Volkswagen, Renault, Fiat, Hyundai...

İkinci el otomobilde en çok tercih edilen markalar belli oldu. Bir önceki ayın satış verilerine göre, ikinci el otomobil pazarında en çok tercih edilen binek ve hafif ticari araç kategorisinde Volkswagen yer aldı. Renault ve Ford ise VW'yi takip eden markalar olarak listelendi. İşte 2021 Haziran ayı en çok satılan ikinci el araç markaları...