14 Temmuz 2021, Çarşamba
ANA SAYFA
Satış patlaması yaşandı tavana vurdu! İkinci el otomobilde dikkat çeken değişim! Volkswagen, Renault, Fiat, Hyundai...
İkinci el araç fiyatlarında yükseliş yaşanması sonrası satışlarda azalma yaşanmıştı. Vaka sayılarında görülen azalış ve aşılama sürecinin hız kazanması sonrası otomobil piyasasında hareketlilik yaşandı. Fiyatlarda yaşanan değişkenlikler sonrası hangi otomobil markasını tercih edeceğini düşünen vatandaşlar, en çok satılan modelleri araştırmaya başladı. Bu yılın haziran ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen binek ve hafif ticari markası Volkswagen oldu. Binek araçta ise en fazla Passat, hafif ticaride de Ford tercih edildi.
Giriş Tarihi: 14.07.2021 15:23 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 15:23
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16