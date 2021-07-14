14 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli derin nefes alacak! Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Düşük faizli kredi veren bankaların listesi...

Emekli derin nefes alacak! Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Düşük faizli kredi veren bankaların listesi...

Emekli olan vatandaşlar maaşlarıyla ev almakta zorluk çekiyor. Bu süreçte bankaların sunduğu uygun faizli konut kredileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet ve kamu bankaları bu süreçte vatandaşlara önemli fırsatlar sunuyor. Ev alarak kira derdinden kurtulmak isteyenler için bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte, düşük faizli kredi veren bankaların listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2021 18:30
  • 1
  • 10
Emekli derin nefes alacak! Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Düşük faizli kredi veren bankaların listesi...

Emekli derin nefes alacak. Ev almak isteyenlere piyango vurdu. Düşük faizli kredi veren bankaların listesi sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kira derdinden kurtulmak ve çocuklarına dikili bir ağaç bırakmak isteyen emekliler ev sahibi olmanın yolunu arıyor. Bu süreçte bankalar emeklilere yönelik konut kredilerinde uygun fırsatlar sunuyor. Kamu ve özel bankaların sundukları fırsatları haberimizde derledik. İşte, düşük faizli kredi veren bankaların listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Emekli derin nefes alacak! Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Düşük faizli kredi veren bankaların listesi...

EMEKLİLER İÇİN KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

Emekliler, Ziraat Katılım, Vakıfbank ve Halkbank'tan şartları sağladığı takdirde kredi çekebiliyor. Bu şartlar ise şöyle;

Maaşınızın %70 oranını aylık taksitlerin aşmaması

  • 3
  • 10
Emekli derin nefes alacak! Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Düşük faizli kredi veren bankaların listesi...

Maaş durumuna göre başka bankadan kredinizin bulunmaması,

Yaşınızın bankanın belirlediği sınırları aşmaması (75) gerekmektedir.

  • 4
  • 10
Emekli derin nefes alacak! Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Düşük faizli kredi veren bankaların listesi...

Bu şartları sağlayan emekliler, emekli kredisine başvurabiliyor. Ancak faizsiz konut kredisi bulunmamaktadır.

  • 5
  • 10
Emekli derin nefes alacak! Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Düşük faizli kredi veren bankaların listesi...

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR

Emekliler ev sahibi olmak için düşük faizli konut kredi veren bankaları araştırıyor. Biz de sizler için düşük faizli konut kredi veren bankaları derledik.