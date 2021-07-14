Emekli derin nefes alacak! Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Düşük faizli kredi veren bankaların listesi...

Emekli olan vatandaşlar maaşlarıyla ev almakta zorluk çekiyor. Bu süreçte bankaların sunduğu uygun faizli konut kredileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet ve kamu bankaları bu süreçte vatandaşlara önemli fırsatlar sunuyor. Ev alarak kira derdinden kurtulmak isteyenler için bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte, düşük faizli kredi veren bankaların listesi...