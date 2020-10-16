Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Satarken dikkatli olun! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 60 daha pahalı... Satarken dikkatli olun! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 60 daha pahalı...
İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı uzun süredir merak edilen konuların başında yer alıyor. Fiyatların artmasından dolayı sıfır araç almak isteyenler ikinci el pazarına yöneldi. Ancak araba üretiminde yaşanan sıkıntı ve talep fazlalığı nedeniyle ikinci el araba fiyatlarında yaşanan sert dalgalanma sürüyor. Araba almak için hayal kuranlar ise fiyatların ne zaman düşeceğini sorguluyor. İşte, İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 60 daha pahalı...
Giriş Tarihi: 16.10.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 17:43
Araba alma hayali kuranların planları pandemi döneminde yerle bir oldu. Sıfır araçların fiyatlarında yaşanan artış sonrasında vatandaşlar ikinci el arabalara yöneldi. Hem kullanmak hem de yatırım amaçlı araba almak isteyenler ise fiyatların yükselmesinden şikayetçi. Sıfır araçların yeniden üretime başlamasının ardından araba alacaklar "ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 2021 yılına kısa süre kala uzmanlar fiyatlar hakkında değerlendirmelerini vatandaşlar ile paylaşıyor. İşte, İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 60 daha pahalı...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak - Eylül dönemine ait verileri açıkladı. OSD'nin açıkladığı verilere göre otomobil üretimi geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 18 oranında azaldı. Pandemi dolayısıyla üretimin yavaşlaması, sıfır araçların ve buna bağlı olarak da ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oldu.
Sıfır araçlara talebin yüksek olması ve otomobil fabrikalarında üretimin azalması nedeniyle de araç almak isteyenler 2. el otomobil pazarına yöneldi. 2'inci el araç pazarında fiyatlar değişkenlik gösterirken galericiler ise üretimin eski haline dönmesiyle fiyatların düşmesini öngörüyor.
Otomobil üretiminin azalmasının sıfır ve 2'inci el araçlarda fiyat artışına neden olduğunu belirten Galerici Faruk Ünal, piyasadaki arzın talebi karşılamadığı için vatandaşların sıfır yerine ikinci el araçlara yöneldi. Bu durum 2'inci el araçların fiyatlarının yükselmesine neden oldu. 2'inci el araç satışını sadece galericiler değil al-sat yapan kişilerde yapıyor, bu durum da fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.
Pandemi dolayısıyla ilk olarak Çin'de araba parçası üreten fabrikalar üretime ara verdi, ardından Avrupa'da ve diğer bölgelerde üretim fabrikaları üretime ara verdi. Ocak ayından beri geçen seneye göre daha az araba üretilmesi fiyatların yükselmesine neden oldu. Üretim eski haline döndüğünde araç fiyatlarının normal düzeyde olmasını bekliyoruz" diye konuştu.