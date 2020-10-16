Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 4D'li taşeron işçiye zam teklifi! Taşeron işçiye zam oranı son durum nedir? Ek ödeme... 4D'li taşeron işçiye zam teklifi! Taşeron işçiye zam oranı son durum nedir? Ek ödeme...
Son dakika... Taşeron işçiye zam görüşmeleri çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. 4D'li çalışan sürekli işçiler için maaş zam oranınında yapılacak değişiklik merak edilen konu oluyor. 2020 yılının son günlerine geldiğimiz dönemde taşeron işçiler gelişmeleri yakından takip ediyor. Konuyu sizler için soruşturduk. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, Kamuda çalışan taşeron işçiye zam oranı son durum nedir? Yüzdelik, ek ödeme...
Giriş Tarihi: 16.10.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 18:44
Taşeron işçiye zam oranı son durum nedir? Zam var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4D'li taşeron işçiler maaş zam oranları hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. 2020 yılı asgari ücret zammı ile birlikte düşük maaşlı olan taşeron işçilerin maaşları asgari ücret seviyesine çekilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile taşeron işçilerin maaşları asgari ücret ayarlaması sonrasında düzenlendi. Peki, Taşeron işçiye zam oranı son durum nedir? Ek ödeme hakkında gelişmeler ahaber.com.tr'de...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Bu zamana kadar 6 ayda bir kez %4 oranında zam yapılan taşeron işçilerin maaşlarında asgari ücrete dengeleme durumu söz konusu. 2020 TİS sayesinde maaşlara %10, %12, %15 ve %17.5 oranında zam uygulanması bekleniyor..
Zam oranı ile ilgili en kuvvetli ihtimaller arasında 2020 asgari ücret maaş zam oranı olan yüzde 15 ön plana çıkıyor. Eğer bu oran enflasyon rakamının üzerinde olup kabul edilmesi halinde işçilere refah payı sağlayacak.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ SON DURUM NEDİR?
Kamuda çalışan taşeron işçilerin 2020 TİS toplantısında beklentilerinden birisi de yüzdelik dilim ile ek zam. Eğer Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenecek.
Buna göre işçilerin kadroya alınmadan önceki maaşları önem kazanacak. O dönemki maaşların asgari ücrete orana mevcut asgari ücret oranına göre belirlenecek ve ödemeler ona göre yapılacak.