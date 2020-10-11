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Satanların planları yerle bir oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı yarıya ucuz...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Pandemi nedeniyle ikinci el araba fiyatları yükselişe geçti. Araba alma hayali kuranların ise hevesi kursağında kaldı. Sıfır araç fiyatlarının yükselmesi sonrasında vatandaşlar ikinci ele yöneldi. Ancak salgın döneminde toplu taşıma kullanmak istemeyenler araba almak için ikinci el araç pazarının yolunu tuttu. ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatların yıl sonunda normale dönmesi bekleniyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı yarıya ucuz...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 15:55
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Satanların planları yerle bir oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı yarıya ucuz...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araba fiyatları düşer mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar Ekim ayının ortalarına geldiğimiz dönemde 2021 yılında ikinci el fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Pandemi döneminde ikinci el fiyatları adeta uçuşa geçti. ÖTV düzenlemesi sonrasında ikinci el fiyatlarının alacağı son hal merak ediliyordu. Araba alma hayali kuranların fiyatların düşeceği tarihi bekliyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı yarıya ucuz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Satanların planları yerle bir oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı yarıya ucuz...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, son dönemde yaşanan durağanlığın sebebi olarak bayilerde sıfır otomobil yokluğunu gösterirken, araç stoklarının artması halinde 2. el otomobilde yüzde 10'luk bir düşüş beklediklerini belirtti.

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Satanların planları yerle bir oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı yarıya ucuz...

Erkoç, "Şu anki durağanlığın sebebi bayilerde sıfır araç yok. Fabrikalar üretime başlasa da henüz tam kapasite çalışmaya başlamadılar. Yurtdışından da siparişler yeni gelmeye başlıyor. Arz talep dengesizliğinden dolayı insanlar sıfır araç bulamadığı için 600 bin TL'lik araç yerine 2018 modeline 600 bin TL vermek durumunda kalıyor. Öte yandan son günlerde mevduat faiz oranları da yükseldi. Tüm bunlar piyasayı ister istemez etkiliyor. Sıfır araçlarda arzda çoğalma olursa ikinci elde de bir yüzde 10'luk geriye geliş olur" dedi.

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Satanların planları yerle bir oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı yarıya ucuz...

"İNTERNETTEKİ İLANLARIN İNCELENMESİNİ İSTİYORUZ"

Piyasanın yükselmesinin en büyük sebeplerinden birinin internetteki fiyatlar olduğunu belirten Erkoç, "İnternete araç ilanı koyan meslek dışı insanların incelenmesini istiyoruz. Piyasayı yükselten bunlar. 8 milyon 600 bin aracın 1 milyon adedini galericiler, 1 milyonunu şahıslar satmış. Ama 5 milyondan fazlasını hiç meslekle alakası olmayanlar alıp satıyor. Bunlar ciddi bir vergi kaybı. Piyasayı yükselten bunlar. Bazıları oto galerilerden arabayı alıp üzerine kar koyup ilana koyuyorlar ve fiyatları şişiriyorlar.

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Satanların planları yerle bir oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı yarıya ucuz...

Gelir idaresi başkanlığına burada görev düşüyor. İstedikleri anda bu insanları inceleyebilirler. Bunlardan birkaç tanesi ceza yesin bir daha yapıyorlar mı bakalım" dedi.

"HERKES ARABA ALMA TELAŞINA DÜŞTÜ"

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık ise, ikinci elde fiyat artışının yıl sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Yanık, "İkinci elde fiyat artışı yıl sonuna kadar devam eder. Göstergeler onu gösteriyor. 2021'de ise düşmesinden vazgeçtik sabitleyebilirsek bile yeter. 2021'in başında her sene olan KDV, ÖTV, muhtasardaki oynamalar otomatikman fiyat yansımasına sebep olacak. Son ÖTV zammı da bu artışların tuzu biberi oldu" dedi.