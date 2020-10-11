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Satanların planları yerle bir oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı yarıya ucuz...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Pandemi nedeniyle ikinci el araba fiyatları yükselişe geçti. Araba alma hayali kuranların ise hevesi kursağında kaldı. Sıfır araç fiyatlarının yükselmesi sonrasında vatandaşlar ikinci ele yöneldi. Ancak salgın döneminde toplu taşıma kullanmak istemeyenler araba almak için ikinci el araç pazarının yolunu tuttu. ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatların yıl sonunda normale dönmesi bekleniyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı yarıya ucuz...
Giriş Tarihi: 11.10.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 15:55
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