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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan salgınla mücadeleye dev destek! İşte pandemide 200 gün

Hazine ve Maliye Bakanlığı, salgınla mücadele döneminde 83 milyon vatandaşın gelirini korumak, kayıplarını telafi etmek, işletmeleri, istihdamı korumak için yaşama geçirilen ekonomik desteklerin fotoğrafını çekti. Bakanlığın "Pandemide 200 gün Ekonomik Destekler" raporuna göre Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin yaşama geçmesiyle birlikte toplam maddi destek tutarı 500 milyar liraya ulaştı. İşte pandemide 200 gün ekonomik destekler...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 11:50
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan salgınla mücadeleye dev destek! İşte pandemide 200 gün

Alınan mali önlemlerin milli gelire oranı yüzde 10 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "birlikte kazanacağız" diyerek açıkladığı dar gelirliye nakit desteğinden düşük faizli ihtiyaç kredisine, esnaftan KOBİ'ye tüm kesimler için açıklanan paketler, istihdamı korumaya yönelik desteklerden bazılarının sonuçları şöyle:

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan salgınla mücadeleye dev destek! İşte pandemide 200 gün

208 BİN FİRMAYA DESTEK
Kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarınca KOBİ ve diğer işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için "İş'e Devam Kredi Desteği" hayata geçirildi. Bu destekle 208 bin 661 firmaya 166 milyar 747 milyon lira kaynak sağlandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan salgınla mücadeleye dev destek! İşte pandemide 200 gün

2 milyondan fazla mükellefin 69 milyar lira tutarındaki muhtasar, KDV, SGK prim ödemeleri 6 ay ertelendi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan salgınla mücadeleye dev destek! İşte pandemide 200 gün

Vatandaşın pandemi sürecinin finansal etkilerini minimum seviyede geçirmesi için kredi taksit, faiz ve anapara ödemeleri ötelendi.


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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan salgınla mücadeleye dev destek! İşte pandemide 200 gün

ESNAFA 30 MİLYAR TL
Halkbank tarafından esnafın desteklenmesi amacıyla "işletme finansman desteği" ve "paraf esnaf kart" paketleri devreye alındı. Bu finansman aracılığıyla 1 milyon 324 bin esnafa 30 milyar 9 milyon lira sunuldu.