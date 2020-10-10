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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan salgınla mücadeleye dev destek! İşte pandemide 200 gün
Hazine ve Maliye Bakanlığı, salgınla mücadele döneminde 83 milyon vatandaşın gelirini korumak, kayıplarını telafi etmek, işletmeleri, istihdamı korumak için yaşama geçirilen ekonomik desteklerin fotoğrafını çekti. Bakanlığın "Pandemide 200 gün Ekonomik Destekler" raporuna göre Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin yaşama geçmesiyle birlikte toplam maddi destek tutarı 500 milyar liraya ulaştı. İşte pandemide 200 gün ekonomik destekler...
Giriş Tarihi: 10.10.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 11:50
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