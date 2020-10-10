Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan salgınla mücadeleye dev destek! İşte pandemide 200 gün

208 BİN FİRMAYA DESTEK

Kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarınca KOBİ ve diğer işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için "İş'e Devam Kredi Desteği" hayata geçirildi. Bu destekle 208 bin 661 firmaya 166 milyar 747 milyon lira kaynak sağlandı.