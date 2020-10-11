2021'de Asgari ücret ve AGİ net tutarı kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı yeni yıla sayılı günler kala merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen zam oranı için milyonlarca vatandaş sorgulama yapmayı sürdürüyor. Merakla beklenen asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de ne kadar olacağı merak edilen husular arasında bulunuyor. İşte, 2021'de Asgari ücret ve AGİ net tutarı kadar, kaç TL olacak? Evli, bekar brüt maaş miktarı...