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Asgari ücretliye son dakika müjdesi! 2021'de Asgari ücret ve AGİ net tutarı kadar, kaç TL olacak? Evli, bekar brüt maaş miktarı...
Son dakika... 2021'de Asgari ücret ve AGİ net tutarı kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret için zam görüşmelerinin başlamasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca çalışan 2021 yılında asgari ücret ve AGİ tutarının ne kadar olacağını merak ediyor. 2020 yılında asgari ücrete yüzde 15,03 artış yapılmıştı. Yeni yılda belirlenecek ortaya çıkacak asgari ücret tutarı araştırılmaya başlandı. İşte, 2021'de Asgari ücret ve AGİ net tutarı kadar, kaç TL olacak? Evli, bekar brüt maaş miktarı...
Giriş Tarihi: 11.10.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 17:00
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