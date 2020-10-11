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Haberler Galeri Asgari ücretliye son dakika müjdesi! 2021'de Asgari ücret ve AGİ net tutarı kadar, kaç TL olacak? Evli, bekar brüt maaş miktarı...

Asgari ücretliye son dakika müjdesi! 2021'de Asgari ücret ve AGİ net tutarı kadar, kaç TL olacak? Evli, bekar brüt maaş miktarı...

Son dakika... 2021'de Asgari ücret ve AGİ net tutarı kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret için zam görüşmelerinin başlamasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca çalışan 2021 yılında asgari ücret ve AGİ tutarının ne kadar olacağını merak ediyor. 2020 yılında asgari ücrete yüzde 15,03 artış yapılmıştı. Yeni yılda belirlenecek ortaya çıkacak asgari ücret tutarı araştırılmaya başlandı. İşte, 2021'de Asgari ücret ve AGİ net tutarı kadar, kaç TL olacak? Evli, bekar brüt maaş miktarı...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 17:00
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Asgari ücretliye son dakika müjdesi! 2021'de Asgari ücret ve AGİ net tutarı kadar, kaç TL olacak? Evli, bekar brüt maaş miktarı...

2021'de Asgari ücret ve AGİ net tutarı kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı yeni yıla sayılı günler kala merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen zam oranı için milyonlarca vatandaş sorgulama yapmayı sürdürüyor. Merakla beklenen asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de ne kadar olacağı merak edilen husular arasında bulunuyor. İşte, 2021'de Asgari ücret ve AGİ net tutarı kadar, kaç TL olacak? Evli, bekar brüt maaş miktarı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücretliye son dakika müjdesi! 2021'de Asgari ücret ve AGİ net tutarı kadar, kaç TL olacak? Evli, bekar brüt maaş miktarı...

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.

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Asgari ücretliye son dakika müjdesi! 2021'de Asgari ücret ve AGİ net tutarı kadar, kaç TL olacak? Evli, bekar brüt maaş miktarı...

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecek.

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Asgari ücretliye son dakika müjdesi! 2021'de Asgari ücret ve AGİ net tutarı kadar, kaç TL olacak? Evli, bekar brüt maaş miktarı...

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

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Asgari ücretliye son dakika müjdesi! 2021'de Asgari ücret ve AGİ net tutarı kadar, kaç TL olacak? Evli, bekar brüt maaş miktarı...

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,62 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL