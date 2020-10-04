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Satanların planları tutmadı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 70 daha ucuz...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusu araba almak isteyenlerin gündeminden eksilmiyor. 2020 yılında özellikle pandeminin etkisini göstermesi sonrasında fiyatlarda yaşanan artış sürüyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, fiyatların ne zaman düşeceğine yönelik açıklamada bulundu. Erkoç, "yıl sonuna doğru sıfır araç arzındaki yükselişle ikinci el araç sektörünün de hareketleneceğini belirterek, "Fiyatlarda düşüş yaşanmasını umuyoruz" dedi. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 70 daha ucuz...

Giriş Tarihi: 04.10.2020 18:10 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 18:24
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Satanların planları tutmadı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 70 daha ucuz...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Araba fiyatları düşer mi? Sorularının cevapları arama motorlarında her gün araştırılan konular arasında yer alıyor. Araba alacaklar fiyatların düşeceği tarihi iple çekiyor. Uzman isimler otomotiv piyasasını değerlendirirken, fiyatların düşeceği tarih için ipuçları veriyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç,"Yıl sonuna doğru fiyatlarda düşüş olmasını umuyoruz"dedi. Fiyatların ne zaman düşeceği ise merak konusu. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 70 daha ucuz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Satanların planları tutmadı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 70 daha ucuz...

YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olumsuzluklar yaşandığını, buna rağmen ikinci el otomobil piyasasında yükselişin devam ettiğini söyledi.

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Satanların planları tutmadı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 70 daha ucuz...

İkinci el araç satışlarının ocak-eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 25,5 arttığına işaret eden Erkoç, bu dönemler itibarıyla satış sayısının 3 milyon 537 bin 698'den 4 milyon 439 bin 890'a çıktığını bildirdi.

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Satanların planları tutmadı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 70 daha ucuz...

Erkoç, yılın ilk 3 ayında yükselişte olan ikinci el araç satışlarının, salgın kaynaklı sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisiyle nisan ve mayısta gerilediğini dile getirdi. Erkoç, şöyle devam etti: "2019 yılının nisan ayında 468 bin 217 adet olarak gerçekleşen ikinci el araç satışı, bu senenin aynı ayında yüzde 50,46 düşüşle 231 bin 977 olarak kaydedildi. Mayıs ayında da geçen seneye göre yüzde 26,36 düşüş yaşandı ancak haziran ayı itibarıyla kamu bankaları tarafından açıklanan kredi destek paketleriyle hem sıfır araç satışlarında hem de ikinci el piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşandı. 2019 yılının haziran ayında 399 bin 916 adet olan satışlar, yüzde 93 artışla 773 bin 260 olarak gerçekleşti."

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Satanların planları tutmadı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 70 daha ucuz...

İkinci el araç satışlarında ağustos ayında da yıllık bazda yüzde 32,67 artış görüldüğünü belirten Erkoç, geçen sene ağustosta 444 bin 290 adet olarak kayıtlara geçen satış sayısının bu yılın aynı ayında 589 bin 426'ya yükseldiğini ifade etti.