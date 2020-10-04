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Satanların planları tutmadı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 70 daha ucuz...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusu araba almak isteyenlerin gündeminden eksilmiyor. 2020 yılında özellikle pandeminin etkisini göstermesi sonrasında fiyatlarda yaşanan artış sürüyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, fiyatların ne zaman düşeceğine yönelik açıklamada bulundu. Erkoç, "yıl sonuna doğru sıfır araç arzındaki yükselişle ikinci el araç sektörünün de hareketleneceğini belirterek, "Fiyatlarda düşüş yaşanmasını umuyoruz" dedi. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 70 daha ucuz...
Giriş Tarihi: 04.10.2020 18:10 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 18:24
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