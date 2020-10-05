Emekliye yeni yılda yeni maaş müjdesi! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...

Yaklaşık 13 milyon emekli, Ocak ayında yapılacak zam miktarını merak ediyor. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere emekli maaşlarına enflasyon rakamlarına göre zam uygulanıyor. Şuana kadar beklenen enflasyon rakamlarına göre tahminler ortaya atılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamından açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama sonrasında Ocak ayında yapılacak zam miktarının değişmesi bekleniyor. İşte, Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...