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Haberler Galeri Emekliye yeni yılda yeni maaş müjdesi! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...

Emekliye yeni yılda yeni maaş müjdesi! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...

Emeklilere Ocak ayında yapılacak zam miktarı milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomik Programı (YEP) açıklamalarda bulunarak yeni yıl enflasyon beklentisinin değiştiğini açıkladı.Yapılan açıklama sonrasında emeklilere yapılacak zam miktarına yönelik tahminlerin değişmesi bekleniyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında 5.75 oranında zam yapılmıştı. İşte, Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...

Giriş Tarihi: 05.10.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 16:09
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Emekliye yeni yılda yeni maaş müjdesi! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...

Yaklaşık 13 milyon emekli, Ocak ayında yapılacak zam miktarını merak ediyor. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere emekli maaşlarına enflasyon rakamlarına göre zam uygulanıyor. Şuana kadar beklenen enflasyon rakamlarına göre tahminler ortaya atılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamından açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama sonrasında Ocak ayında yapılacak zam miktarının değişmesi bekleniyor. İşte, Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye yeni yılda yeni maaş müjdesi! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.

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Emekliye yeni yılda yeni maaş müjdesi! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.

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Emekliye yeni yılda yeni maaş müjdesi! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.

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Emekliye yeni yılda yeni maaş müjdesi! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek.