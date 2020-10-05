ANA SAYFA
Emekliye yeni yılda yeni maaş müjdesi! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...
Emeklilere Ocak ayında yapılacak zam miktarı milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomik Programı (YEP) açıklamalarda bulunarak yeni yıl enflasyon beklentisinin değiştiğini açıkladı.Yapılan açıklama sonrasında emeklilere yapılacak zam miktarına yönelik tahminlerin değişmesi bekleniyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında 5.75 oranında zam yapılmıştı. İşte, Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...
Giriş Tarihi: 05.10.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 16:09
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13