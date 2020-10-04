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Milyonlarca emekliyi zam heyecanı sardı! 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte zam listesi...
Milyonlarca emekli yeni yılda alacağı zam miktarını merak ediyor. Emekli maaşlarına her yıl Ocak ve Temmuz ayında belirlenen enflasyon rakamlarına göre zam uygulanıyor. Geçtiğimiz 2020 yılı için maaşlara 5.75 oranında zam uygulaması yapılmıştı. Memur ve memur emeklisi ise 1.75 enflasyon farkı almıştı. Emekliler 2021 yılı için alacakları zam oranını araştırmaya başladı. Enflasyon beklentisi sonrasında zam oranı hakkında tahminler belirginleşiyor. İşte, 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte zam listesi...
Giriş Tarihi: 04.10.2020 17:05Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 17:13