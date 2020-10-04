Yaklaşık 13 milyon emeklinin gözü 2021 yılında yapılacak zam oranına çevrildi. Yeni yıla iki ay gibi kısa sürenin kalması sonrasında 2021 yılı için enflasyon tahmini ve emekliye yapılacak zam miktarı hakkında tahminler ortaya çıkıyor. 2020 yılının ikinci 6 aylık tablosuna göre emeklinin alacağı zam belli olacak. En son açıklanan enflasyon verilerine göre tahminler ortaya atılmaya devam ediyor. 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte zam listesi...