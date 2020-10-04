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Haberler Galeri Milyonlarca emekliyi zam heyecanı sardı! 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte zam listesi...

Milyonlarca emekliyi zam heyecanı sardı! 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte zam listesi...

Milyonlarca emekli yeni yılda alacağı zam miktarını merak ediyor. Emekli maaşlarına her yıl Ocak ve Temmuz ayında belirlenen enflasyon rakamlarına göre zam uygulanıyor. Geçtiğimiz 2020 yılı için maaşlara 5.75 oranında zam uygulaması yapılmıştı. Memur ve memur emeklisi ise 1.75 enflasyon farkı almıştı. Emekliler 2021 yılı için alacakları zam oranını araştırmaya başladı. Enflasyon beklentisi sonrasında zam oranı hakkında tahminler belirginleşiyor. İşte, 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte zam listesi...

Giriş Tarihi: 04.10.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 17:13
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Milyonlarca emekliyi zam heyecanı sardı! 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte zam listesi...

Yaklaşık 13 milyon emeklinin gözü 2021 yılında yapılacak zam oranına çevrildi. Yeni yıla iki ay gibi kısa sürenin kalması sonrasında 2021 yılı için enflasyon tahmini ve emekliye yapılacak zam miktarı hakkında tahminler ortaya çıkıyor. 2020 yılının ikinci 6 aylık tablosuna göre emeklinin alacağı zam belli olacak. En son açıklanan enflasyon verilerine göre tahminler ortaya atılmaya devam ediyor. 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte zam listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca emekliyi zam heyecanı sardı! 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte zam listesi...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.

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Milyonlarca emekliyi zam heyecanı sardı! 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte zam listesi...

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.

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Milyonlarca emekliyi zam heyecanı sardı! 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte zam listesi...

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek.

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Milyonlarca emekliyi zam heyecanı sardı! 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte zam listesi...

AİLE YARDIMI NE KADAR?

Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.