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Satanların planları alt üst oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 50 daha pahalı...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında araba almak isteyenlerin hayalleri suya düştü. Fiyatlarda yaşanan dalgalanmalar sonrasında ikinci el araba fiyatları yüksek limitleri görüyor. Araba ilan sitelerinde araba alım satımı yapmak isteyenlerin fiyatlar üzerinde hile yapanlara karşı uyarılar sürüyor. Fiyatların ne zaman düşeceği konusu araştırılıyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 50 daha pahalı...
Giriş Tarihi: 27.09.2020 17:15Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 17:24