27 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Satanların planları alt üst oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 50 daha pahalı...

Satanların planları alt üst oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 50 daha pahalı...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında araba almak isteyenlerin hayalleri suya düştü. Fiyatlarda yaşanan dalgalanmalar sonrasında ikinci el araba fiyatları yüksek limitleri görüyor. Araba ilan sitelerinde araba alım satımı yapmak isteyenlerin fiyatlar üzerinde hile yapanlara karşı uyarılar sürüyor. Fiyatların ne zaman düşeceği konusu araştırılıyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 50 daha pahalı...

Giriş Tarihi: 27.09.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 17:24
  • 1
  • 15
Satanların planları alt üst oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 50 daha pahalı...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Araba fiyatları düşer mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ve Nisan ayında koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artış piyasada durgunluğa yol açıyor. Araba alım satımı yapanlar, ÖTV düzenlemesi sonrasında yaşanacak fiyat listesini merak ediyor. Sıfır araçların ülkeye girişinde yaşanan sıkıntı sonrasında fiyatlar yükseliyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 50 daha pahalı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Satanların planları alt üst oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 50 daha pahalı...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Şimdi vatandaşlar ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Erkoç, ikinci el araç fiyatları düşer mi sorusuna yanıt olarak artışların devam edip etmemesinin döviz kuruna bağlı olduğunu söyledi.

  • 3
  • 15
Satanların planları alt üst oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 50 daha pahalı...

2020 senesinde geçen yıla göre %100'e yakın artışın olduğunu söyleyen Erkoç, artışların devam edip etmeyeceğinin de döviz kuruna bağlı olduğunu belirtti. Merak edilen ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek konusuyla ilgili olarak döviz kurunda anormal bir yükselme olmaması halinde fiyatların artmayacağını söyledi.

  • 4
  • 15
Satanların planları alt üst oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 50 daha pahalı...

Buna karşılık anormal bir yükselmenin yaşanması halinde artışların devam edebileceğini belirtti. Fiyatlardaki yükseliş noktasında ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer ile ilgili olarak döviz kuruna işaret eden Erkoç, aynı zamanda ikinci el araç satışındaki yeni düzenlemeye de değindi.

  • 5
  • 15
Satanların planları alt üst oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 50 daha pahalı...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Vatandaşlar gelecek düzenleme ve sıfır araç üretimi ile alakalı olarak ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunu soruyor. Bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde NTV canlı yayınında da çeşitli açıklamalar yapan Erkoç, olağanüstü bir durum olmaması halinde sıfır araçların Kasım ayında bayilerin elinde ve Türkiye'de çoğalacağını aktarmıştı.